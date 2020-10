Det er denne grund, som i fremtiden skal være gratis parkeringspladser. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Nye gratis p-pladser på Slangerupgade

Hillerød - 12. oktober 2020 kl. 08:57 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Nu bliver der etableret 50-55 nye parkeringspladser for enden af Slangerupgade mod Roskildevej.

Det har Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget besluttet, efter at kommunens forvaltning havde givet udvalget muligheden for at vælge mellem tre kommunale arealer til pladserne. De to andre var ved Grønnegade og P. Mogensensvej, men valget faldt altså på Slangerupgade.

- Vi synes ikke, at de andre områder er store nok. Specialt på P. Mogensensvej ville vi komme til at genere mennesker i boligkvarteret unødigt meget for at få lavet meget få pladser. Skal der være noget i det, så skal de ligge på Slangerupgade, fortæller udvalgsformand Dan Riise (V).

Byrådet besluttede på sit møde i juni, at forvaltningen skulle pege på et eller flere områder centralt i Hillerød, hvor der kan etableres 50-70 nye bynære parkeringspladser.

Ifølge forvaltningen er det ikke nemt at finde ledige kommunale grunde til at lave gratis parkering i nærheden af bymidten, og forvaltningen bemærker da også i sagsfremstillingen, at placeringen for enden af Slangerupgade mod Roskildevej måske vil anses som langt fra bymidten. En overvejelse som Dan Riise er enig i.

- Det kan man sagtens diskutere. Men snakker vi gratis parkering, så kommer de ikke til at ligge midt i centrum. Måske er det meget godt, da det er gratis at parkere, hvis det er lidt længere væk, og hvis man så vil holde midt inde i byen, så koster det noget. Det giver god mening, synes jeg, og så er der heller ikke længere fra Slangerupgade, siger Dan Riise.

Undersøger flere pladser

Arealet for enden af Slangerupgade er i dag et areal der er beplantet med træer og adskiller Roskildevej med Slangerupgade. Arealet ligger i forlængelse af de eksisterende længdeparkeringspladser på Roskildevej som kommunen etablerede i efteråret 2019.

- Dengang var der også nogen, der sagde, at de ikke blev brugt, men jeg er kørt forbi flere gange, hvor der har været mange biler, der har brugt dem, siger han.

Dan Riise understreger, at politikerne vil tage parkeringen løbende op på deres møder. I øjeblikket undersøger forvaltningen muligheden for at bruge nogle af de pladser ved private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som bliver brugt i dagtimerne, men som står tomme om aftenen og i wekeenden.

- Vi har bedt forvaltningen om at kigge rundt i kommunen for at finde ud af, om der er nogle pladser. F.eks. ved Sosu-skolen på hjørnet af Roskildevej og Herredsvejen. Der holder biler mellem klokken 8 og 14, og ellers er parkeringspladsen fuldstændig tom. Måske kunne man forstille sig, at man på sådanne pladser fik lavet en aftale, så andre kunne bruge dem, når skolen er lukket, siger Dan Riise.

Udvalget sendte sagen videre økonomiudvalget og byrådet.