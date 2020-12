Region Hovedstaden sætter nu ind for at forhindre forureningen på Collstropgrunden i at sprede sig. Arkivfoto

Nye foranstaltninger skal forhindre Collstrop-forurening i at sprede sig

Region Hovedstaden igangsætter en midlertidig afværgeløsning, der skal forhindre, at forureningen spredes til fredet naturområde. Men det kræver mange flere penge at nå helt i mål

Hillerød - 23. december 2020

Nu vil regionen sætte ind for at undgå, at forurening spredes til den fredede natur ved Collstropgrunden syd for Esrum Sø.

"Collstropgrunden har ligget og udviklet sig mere, end vi synes om. I nogle af de vandløb, som løber ned mod Esrum Sø, er der stoffer, som trænger mere ud, end vi havde troet, Så nu - til foråret eller til sommer - sætter vi en midlertidig afværgeløsning op," siger Kim Rockhill (S), som er formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden, til Hillerød Posten.

Omfattende forurening Collstropgrunden er en af de såkaldte generationsforureninger, 10 stærkt forurenede grunde i Danmark som koster mere end 50 millioner kroner at undersøge og oprense. Grundene har en forureningsgrad og et omfang, der kan få konsekvenser for mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

Forureningen i Hillerød stammer fra virksomheden Collstrop, som efterlod en omfattende jordforurening med stoffer som arsen, kobber, tjærestoffer og tungmetaller fra produktionen af imprægneret træ - en produktion som sluttede i 1976.

Finanslov Pengene til indsatsen på Collstropgrunden sættes i gang med penge fra årets finanslov, hvori regeringen med støttepartier har afsat penge til at prioritere Danske Regioners liste med generationsforureninger. Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

"Finanslovsaftalen betyder, at vi nu kan sætte ekstra ind for at rydde op i fortidens synder og forhindre kraftig forurening i at sprede sig yderligere til grundvand og natur. Lige nu siver de farlige arsenforbindelser fra Collstropgrunden langs grøftekanterne og videre til de fredede naturarealer ved Esrum Sø, og derfor skal der sættes ind nu," udtaler hun i en pressemeddelelse.

Langtidsholdbar løsning Den midlertidige afværgeløsning skal forhindre, at forureningen spredes til det beskyttede Natura2000-område, som ligger få hundrede meter nord for grunden.

Samtidig kan regionen gå i gang med at gennemføre pilottests, som skal danne grundlag for at vælge en langtidsholdbar løsning for det 58.000 kvadratmeter store område, hvilket dog koster et langt større beløb.

"Vi har hele tiden overvåget området og lavet små tiltag for at stoppe forureningen. Men nu går vi altså i gang med noget større. Og så skal vi videre med at finde projekter, som kan rense grunden op én gang for alle, og vi kan gøre det for de eksterne penge, som er kommet ind, så pengene ikke bliver taget fra de mindre forureninger, som vi også skal oprense, så nu kan der forhåbentlig komme skub i det hele," siger Kim Rockhill.

Hegnet ind Området er hegnet ind, så børn og voksne ikke kommer i kontakt med den forurenede jord. Regionen har løbende overvåget forureningen, og Naturstyrelsen Nordsjælland har fjernet forurenet bundfald fra grøfter i området, oplyser regionen.

Bevillingen er et skridt i den rigtige retning for at få rettet op på fortidens miljøsvineri, mener Sophie Hæstorp Andersen:

"Men der er ikke tvivl om, at opgaven kræver endnu flere penge, hvis vi skal nå i mål med oprydningen og sikre rent drikkevand også i fremtiden," udtaler hun.