Nye elever fik coronaskolestart

De nye klasser konkurrerede undervejs om at få flest point, for at blive kåret som vindere af årets teambuilding, så klasserne udviklede kampråb og gejst. På nogle poster var gode ben, stærk koordination og muskuløse arme centralt for at samle flest point. Det var tilfældet, når eleverne skulle transportere flest mulige elever over på Fantasiens Ø i Store Dyrehave, vel at mærke uden brug af gangbroen, men ved hjælp af to liner spændt ud over vandet. Andre poster bar præg af hjernegymnastik, hvor eleverne skulle løse quizzer eller lave en menneskelig rubiksterning, der både krævede overblik og en fælles strategi for hele klassen.