Nye datoer for aflyste arrangementer i Nødebo

Forsamlingshuset i Nødebo har med støtte fra kulturministeriets aktivitetspulje kunnet gennemføre det meste af kulturprogrammet i oktober og november, men her i december gik det galt.

Da regeringen indførte ekstra restriktioner fra den 9. december, ramte det tre store arrangementer på Nødebo Kro. Samme aften var der udsolgt og en lang venteliste til foredraget, hvor Divya Das og Kim Bildsøe Lassen skulle have givet en meget aktuel status på "Briterne og Brexit". Den 13. december var der næsten udsolgt til koncerten med Pau Banks, Kristian Jørgensen og Thor Backhausen. Og den 3. januar var det planen, at Operabandens fire sangere og deres pianist skulle have åbnet det nye år med "Lumre Klassikere".