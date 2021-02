Se billedserie Henrik Nilaus glæder sig over at udgive to børnebøger, som gør det sjovt at læse om klimaet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nye børnebøger: Klimaet behøver ikke være trist at læse om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye børnebøger: Klimaet behøver ikke være trist at læse om

Forfatter Henrik Nilaus fra Hillerød er klar med to nye børnebøger, som har en humoristisk tilgang til klimakrisen. Serien kan indgive børnene mod i stedet for at gøre dem bange, siger han

Hillerød - 07. februar 2021 kl. 06:06 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der er nok af trist læsning at komme efter, når det handler om klimaet. Men nu har den lokale forfatter Henrik Nilaus skrevet to nye børnebøger i en humoristisk serie, som har klimaet som omdrejningspunkt - og som hverken skræmmer børn eller giver dem ondt i maven.

Læs også: Ny bog om køkkenhaver

"Man hører ofte om børn, som bliver bange for klimaforandringerne, og som går helt i sort, når de hører om det. Så jeg tænkte, at det kunne være spændende at skrive en serie, som ikke gør børnene bange, men tværtimod viser dem, at de selv kan gøre noget for at undgå, at det går helt galt - og indgive dem noget mod i stedet for at tage modet fra dem," siger Henrik Nilaus, som bor i Hillerød.

Humoristisk tilgang De to bøger 'Økodeller og svinestreger' og 'Farfars fede økoferie' i serien 'Klimakrigerne' bliver bog nummer 19 og 20, som Henrik Nilaus får udgivet. Han har tidligere skrevet om klimaet i romanen 'Sammenbrud' for de 13-16-årige, men med en mere mørk og alvorlig tilgang.

"Denne gang ville jeg anlægge den mere humoristiske tilgang og skrive om klimaet, uden at man behøver at blive helt deprimeret af at læse om det. Og uden at det bliver for moraliserende, for så gider ingen læse det," siger Henrik Nilaus, som tidligere har skrevet børnebogsserien 'Pinligt!', som den nye serie læner sig lidt op ad.

"Begge serier handler om nogle børn, som tager magten og svinger deres familie lidt rundt i manegen. De vil gerne gøre en forskel og tager sagen i egen hånd, når nu de voksne er lidt langsomme til at komme ud af starthullerne," siger han.

Udviklingen går stærkt Han mærker også, at klimaet er et emne, der optager børn meget:

"Der er mange børn, der interesserer sig for klimaet, så det har været spændende at skrive om og følge med i, også fordi udviklingen går så stærkt på området. Gretha Thunbergs skolestrejke var for eksempel slet ikke kommet til Danmark endnu, da jeg fik mine første ideer til serien," siger han.

Klimavenlig ferie 'Klimakrigerne' følger hovedpersonen Emma på 12 år og hendes venner tvillingeparret Malthe og Mathilde i deres kamp for at skabe opmærksomhed om klimaforandringerne.

I første bog vil Emma have sin familie til at spise klimavenligt, men det går ikke så godt i spænd med, at storesøsterens nye kærestes far er grisefarmer, og kæresten er mest optaget af, om faren får godkendt en udvidelse af sin svineproduktion.

I anden bog tager hun fat på at gøre familiens ferie klimavenlig. Men ikke alle er lige begejstrede for en fuldstændig klimaneutral teltferie, når nu man havde ønsket sig en storbyferie i New York.

Mange ideer De to nye bøger udkommer tre et halvt år efter, at Henrik Nilaus' seneste bog 'Slip køterne fri' udkom. Der har været meget research omkring disse bøger - og så skulle begge bøger også lige skrives, så de kunne udgives på én gang. Så derfor er der gået så lang tid.

Og ideer har han nok af til at fortsætte serien:

"Jeg har allerede ideerne til flere bøger i serien. Jeg går og samler på ideerne, og der er jo mange måder at angribe en klimakrise på. Ideerne kommer hele tiden - alle vegne fra," siger Henrik Nilaus.

Sjove indgangsvinkler Henrik Nilaus er spændt på at se, hvordan det er at udgive bøger midt i en coronatid, hvor de fysiske boghandlere er lukket ned.

"Nu må vi se, hvordan der bliver taget imod dem - om folk opdager dem, selvom de ikke lige ser dem på boghandlernes hylder," siger den 68-årige forfatter, som glæder sig til at skrive videre:

"Specielt denne serie er meget lystbetonet at skrive, fordi jeg kan lege lidt med tingene og finde sjove indgangsvinkler," siger han.

'Klimakrigerne', som er udkommet på forlaget Gyldendal, er illustreret af Mads Ellegaard Skovbakke, der er illustrator fra Animationsskolen i Viborg.

relaterede artikler

En forfatter, en serie og en fan 16. september 2011 kl. 06:00