Se billedserie Nye Borgerlige vil give kommunerne en økonomisk straf, hvis en sag på handicapområdet omgøres i Ankestyrelsen. Der sker alt for mange fejl på området, mener partiet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nye Borgerlige vil straffe kommuner økonomisk for fejl i handicapsager

Hillerød - 22. september 2020 kl. 17:08 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der sker for mange fejl, når kommuner skal afgøre sager på social- og handicapområdet. Det mener Nye Borgerlige, som derfor vil indføre en økonomisk straf for kommunerne, hvis en afgørelse omgøres i Ankestyrelsen.

- Vi har udformet et beslutningsforslag, fordi vi kan se, at der sker helt utrolig mange fejl ude i kommunerne på handicapområdet. Det kalder på handling, og derfor foreslår vi, at hvis en kommune har givet en borger den forkerte hjælp, og Ankestyrelsen underkender den beslutning, kommunen har taget, skal kommunen yde kompensation til den borger, som de har snydt for den rigtige behandling, forklarer partiets handicapordfører i Folketinget og medlem af byrådet i Hillerød, Mette Thiesen, og fortsætter:

- Vi foreslår også, at kommuner, som ikke overholder deres egne sagsbehandlingsfrister, skal pålægges dagbøder. Samtidig ønsker vi, at der skal være opsættende virkning for flere ydelser. Det skal sikre, at man ikke mister fundamentet for ens familie f.eks. på handicapområdet fra den ene dag til den anden, men at man derved kan beholde hjælpen, indtil klagen er behandlet.

Tal fra Ankestyrelsen viser, at 51 procent af de sager, der er blevet påklaget til Ankestyrelsen, på børnehandicapområdet sidste år på landsplan blev omgjort. På voksenhandicapområdet blev 46 procent af sagerne omgjort. Sidste år traf Ankestyrelsen afgørelse i ni Hillerød-sager på voksenhandicapområdet, og 56 procent af sagerne blev omgjort. På børnehandicapområdet traf Ankestyrelsen sidste år afgørelse i 49 sager fra Hillerød, og her blev 51 procent af sagerne omgjort.

- Jeg synes, det er fuldstændig grotesk, at der er så høje tal på det her område, og at der bliver begået så mange fejl. Vi kan tydeligt se, at der slet ikke er retssikkerhed for borgerne på det her område, fordi systemet ikke er skruet ordentligt sammen, siger Mette Thiesen.

Ifølge Mette Thiesen tyder de mange omgørelser ligefrem på, at kommuner spekulerer i at få sagerne i Ankestyrelsen, fordi kommunerne ikke skal betale til en ydelse, så længe sagen behandles i Ankestyrelsen.

- Vi kan lige nu se, hvad der mest af alt ligner, at der er nogle kommuner, der spekulerer i at spare penge på det her område ved at give den forkerte hjælp. Når de så bliver underkendt i Ankestyrelsen, så har kommunerne sparet pengene indtil da, siger Mette Thiesen, som derfor mener, at økonomiske sanktioner er det rette middel.

- Det skal have en opdragende virkning, så man sikrer, at man laver en ordentlig sagsbehandling, og at borgerne får den rette hjælp første gang, siger hun.

Hun vil dog ikke gisne om, hvorvidt Hillerød Kommune spekulerer i at få sager behandlet i Ankestyrelsen.

- Det håber jeg ikke. Men vi kan bare se, at der tydeligt tegner sig et billede af, at mange kommuner ikke giver den rigtige hjælp fra starten. Og det kan vi ikke være bekendt.

Mette Thiesen lægger ikke skjul på, at den aktive forældregruppe til børn med handicap i Hillerød Kommune er medvirkende årsag til, at Nye Borgerlige nu vil have nye regler på området.

- Det har helt bestemt påvirket mig. Både at se de hjertegribende sager, der har været på handicapområdet og den gode dialog, jeg har haft med forældregruppen i Hillerød og mange andre berørte familier. Det viser bare, at det er et massivt problem, som vi er nødt til at finde en løsning på, så vi kan få sikret retssikkerheden, siger hun.