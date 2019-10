Nye Borgerlige: Budget bygger på »excel-penge«

Nye Borgerlige er for andet år i træk ikke med i budgetforlig, men partiet sad med ved forhandlingerne til det sidste. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 07. oktober 2019 kl. 16:11 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En time før budgettet blev skrevet under lørdag aften, forlod Nye Borgerlige forhandlingerne på rådhuset.

Partiet står dermed ligesom sidste år uden for budgetforliget som de eneste, og det skyldes i høj grad, at der i årets budget er indregnet flere indtægter fra de borgere, som ifølge en prognose forventes at flytte til Hillerød i de kommende år.

- Grundlaget for budgettet var til at starte med ud fra forsigtighedsprincippet, som, vi synes, er godt at have, så man ikke lægger for stor vægt på en meget fremskrevet befolkningsprognose. Men det blev der skruet voldsomt op for under forhandlingerne, og dermed baserer man budgettet på excel-penge, siger Mette Thiesen med henvisning til, at man sidste år indregnede 66 procent af indtægterne fra fremtidige borgere. I år er der indregnet 80 procent af indtægterne.

- Vi kan selvfølgelig ikke være med til at basere rigtig meget af budgettet på penge, som vi ikke er sikre på kommer ind, siger Mette Thiesen.

Hun slår desuden på, at de øvrige partier ikke ville gå med til at lave »markante besparelser på den centrale administration«, hvor der ifølge Mette Thiesen er et stort effektiviseringspotentiale på driften af kommunen.

Uspiselige besparelser Endelig var besparelserne på børneområdet for meget for partiet.

- Der er nogle ret uspiselige besparelser på HFO-området. Der er nogle forældre, der kommer til at betale meget mere for HFO, og vi ønsker ikke, at børnefamilierne skal rammes på pengepungen. Derudover ønskede vi som minimum at hæve normeringen i vores dagtilbud til landsgennemsnittet, men det var der heller ikke vilje til. Endelig var har jeg en ret stor bekymring for de besparelser, der er på det specialiserede område, hvor man skal til at lave øget inklusion og revisitere oftere.

Partiet forlod budgetforhandlingerne klokken 21.30.

- Vi er gået konstruktivt til værks fra start af, for vi vil ikke sidde i et hjørne med korslagte arme, Men vi kan ikke være med, når man lægger et så usikkert grundlag for det store budget, som Hillerød kommunes budget er, fortæller Mette Thiesen.

Ved pressemødet med forligspartierne i går morges sagde Kirsten Jensen:

- På indtægtssiden indregner vi 80 procent af de forventede indtægter, og vi vil i vores budgetopfølgninger følge meget nøje med i, at denne forudsætning holder.

Nye Borgerlige vil ikke selv fremlægge et budgetforslag men blot stemme imod, når forliget skal vedtages af byrådet.