Nyd et glas vin i gågaden: - Det er med til at skabe stemning

"Det ser man ikke så tit i Danmark, men jeg tænkte, at det kunne være hyggeligt. Slotsgade er jo en levende gade, hvor der er meget at kigge, hvis man slår sig ned med at glas vin," siger indehaveren af Vinbutikken i Slotsgade.

Dagens glas

"Det er både for at være med til at skabe stemning i gaden og selvfølgelig også for at vise sortimentet frem. Vi har en hel butik fyldt med vin, som vi godt kunne tænke os at skænke ud af. Som vinforretning har vi jo altid lidt åbne flasker, folk smager på," siger Simon Hansen.