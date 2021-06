Se billedserie Carina Christiansen (tv) og Christina Justesen har i flere år omdannet skrald og overskudsmaterialer til unikt boliginteriør - og nu har de to kvinder besluttet sig for at gøre deres hobby til en virksomhed. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: Ny virksomhed: Veninder forvandler skrald til bolig­interiør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny virksomhed: Veninder forvandler skrald til bolig­interiør

To veninder har i flere år haft en fælles passion for genbrugsdesign - nu starter de en virksomhed sammen.

Hillerød - 18. juni 2021 kl. 09:22 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Gamle syltetøjsglas, aflagte t-shirts, overskudsplanker og mursten, der har aftjent deres værnepligt. Det er blot nogle af de genbrugsmaterialer, som 40-årige Christina Justesen og 36-årige Carina Christiansen har forvandlet til unikt boliginteriør.

For siden de to veninder mødte hinanden på en fælles arbejdsplads for omkring fem år siden, har de kastet sig over det ene kreative projekt efter det andet. Gamle t-shirts bliver til muleposer, der bliver lavet planteophæng af genbrugsstof, og gamle syltetøjsglas bliver til farverige fyrfadsstager.

Indtil nu er de fleste af deres projekter endt i deres egne hjem eller hos familie og venner, men nu er veninderne klar til at omdanne deres fælles hobby til en onlinevirksomhed.

- Vi startede med at lave en masse ting til os selv. Nu er vi kommet dertil, hvor vi tænker, at vi godt kunne tænke os at brede konceptet mere ud, så andre også kan få glæde af de ting, vi laver, siger Christina Justesen, og Carina Christiansen tilføjer;

- Og det særlige ved de ting, vi laver, er, at hvert projekt er unikt. Vi sidder ikke og masseproducerer, så når vi lægger noget op på hjemmesiden, så er det unikt, siger Carina Christiansen.

Glæden ved det kreative De to iværksættere har allerede oprettet kontoen »Bohemeit« på det sociale medie Instagram. De har også købt domænet »Bohemeit.dk«, og hjemmesiden går i luften den 1. august.

- Vi kalder virksomheden »Bohemeit«, fordi det emmer lidt af noget hippiestil, men uden at være for flippet, så det passer også stadig til den nordiske stil, siger Christina Justesen, hvorpå de to partnere understreger, at det er glæden ved det kreative og ikke det økonomiske, der er drivkraften bag deres nye virksomhed.

- Vi har altid været kreative hver især gennem hele vores liv, og det er uden tvivl glæden ved at være kreativ, der er drivkraften i projektet. Det er ikke, fordi vi skal ud og tjene en masse penge på det, siger Carina Christiansen, hvorpå Christina Justesen fortsætter:

- Vi kan godt lide, at ting har noget patina, og der er ikke rigtig noget at tabe, når man bruger genbrugsmaterialer, og så synes vi bare, at det er spændende, at ting, som er skrald, kan forvandles til noget smukt og brugbart, siger hun.

Donationer fra fremmede Materialerne til venindernes projekter kommer alle mulige steder fra, og for det meste er det først, når de to veninder står med materialerne i hånden, at de beslutter sig for, hvad det skal blive til.

- Nogle af de ting, vi bruger, kan være fra vores egen husholdning, men det kan også være fra Facebook-opslag, siger Carina Christiansen, hvorpå Christina Justesen tilføjer:

- Vi bruger vores netværk en hel del, og vi skal også i gang med at tage kontakt til forskellige institutioner og virksomheder for at se, om de ligger inde med noget, de gerne vil af med, og som vi kan få glæde af, siger hun.

De to iværksættere kører selv rundt hos folk og henter det meste af det »skrald«, de bliver tilbudt, og ellers kommer folk forbi og afleverer det hjemme hos en af dem efter aftale. Ligger man inde med materialer, man ønsker at donere, kan man kontakte Carina og Christina på: lillecrille@gmail.com.