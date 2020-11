Ny vej har fået sit navn

Politikerne i kommunens Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget valgte på deres møde forleden, at vejen skal have navnet Amtmandshave.

Bygherren havde ellers foreslået Herlufs Have med inspiration fra Herluf Trolle, mens Hillerød Bys Lokalråd havde foreslået Blomsterengen. Men ingen af de to navne faldt i politikernes smag, fortæller formand Dan Riise (V):

"Vi fandt på et helt tredje navn, nemlig Amtmandshave, fordi det ligger lige ved Amtmandsvej. Så vi blev enige om, at det var praktisk med et kvarter, der hed noget med 'amtmand'. Vi synes ikke, at navnet Blomsterengen passede særligt godt til området, og der er i forvejen meget, der hedder noget med Herluf Trolle mange steder i Hillerød, også i vestbyen, så vi synes ikke, det giver mening, at sprede det så meget rundt. Amtmandshave giver mere mening," siger han.