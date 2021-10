Se billedserie Man kan være heldig at opleve kronhjorte på engene og det nye overdrev, hvor der er spor fra deres klove og deres efterladenskaber. Naturen er varieret, området bag biolog Ida Dahl-Nielsen her er et vådt område.

Ny, varieret natur har en helt særlig funktion

Naturstyrelsen er i fuld gang med at skabe ny natur ved Harløse, og det sker i samarbejde med Hovedstadens Forsyningsselskab. Området skal være overdrev, og det er ikke kun godt for blomster og sommerfugle.

Hillerød - 02. oktober 2021 kl. 09:05 Af Tekst og Foto: Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Et stort område med ny natur er på vej nord for Harløse, hvor Naturstyrelsen sammen med Hofor (Hovedstadens Forsyningsselskab) rejser skov og skaber et overdrev med blomster og insekter som for eksempel sommerfugle.

Hofor betaler for opkøbet af jorden, fordi den nye natur beskytter grundvandet, og det er der en grund til at de vil.

Biolog Ida Dahl-Nielsen fra Naturstyrelsen viste viste i september rundt på en del af naturområdet, hvor der skal være overdrev.

Et overdrev er lysåben natur med græs og urtevegetation, og der skal være gode forhold for sommerfugle, andre insekter, fugle og andre dyr. Det nye naturområde er med til at beskytte grundvandet, og derfor betaler Hofor for opkøbet af jorden, så de kan levere rent drikkevand til københavnerne.

For at skabe overdrevet har marken været dyrket med rug i syv år uden sprøjtemidler og gødning, for at få næringsstoffer væk fra jorden. Og i sensommeren blev der så spredt hø fra Jægerspris Skydeterræn.

- For hurtigere at få en naturlig flora, altså blomster og græsser, ud på overdrevet, så har vi hentet hø på et værdifuldt overdrev i Jægerspris Skydeterræn, som har en fin flora og en jordbund, som minder om den her. Det har ligger hen som overdrev i mange år uden at være pløjet og forstyrret, forklarer Ida Dahl-Nielsen.

Naturstyrelsen har brugt en metode inspireret af, hvordan man gør i England. Det går ud på, at man slår høet, samler det ind, og spreder det ud et andet sted.

Så er tanken, at frøene fra blomster i Jægerspris følger med høet til området i Æbelholt Skov ved Harløse og begynder at vokse der.

Naturstyrelsen har hentet i alt fire hektar hø i Jægerspris og spredt det på cirka 16 hektar. Det samlede overdrev bliver 40 hektar, så det er kun på noget af overdrevet, at der er spredt hø ud.

Nu er det bare at vente og se, om frøene fra Jægerspris vil spire og brede sig på overdrevet på den tidligere mark ved Harløse.

- Floraen her er begrænset, så vi har valgt at prøve at prøve at speede processen lidt op i forhold til at få et overdrev etableret hurtigere, siger Ida Dahl-Nielsen.

Hun håber, at for eksempel en masse sommerfugle vil indfinde sig på overdrevet. Sommerfuglene er afhængige af, at der er de nødvendige planter, som kan give gode vilkår for æggene og foder til larven og den voksne sommerfugl, og det er forskellige fra art til art, hvilke planter det er. Håbet er at øge biodiversiteten.

- Sommerfugle er bare én af de artsgrupper, som er gået tilbage gennem tiden. Nogle af de mere sårbare sommerfugle er gået meget tilbage i den danske natur, så derfor vil vi gerne lave en særlig indsats for at fremme den varierede natur, siger Ida Dahl-Nielsen.

Hele området, hvor Naturstyrelsen i samarbejde med Hofor etablerer ny natur bliver kaldt for Æbelholt Skov og måler er, at skoven på sigt bliver cirka 532 hektar. Området bliver en mosaik mellem skovbevoksede områder med varieret beplantning og overdrev samt engarealer.

- En anden ting vi også har gjort på overdrevet er, at vi har lavet nogle små bevoksninger med egetræer, tjørn og andre buske. Der er en række fugle, for eksempel rødrygget tornskade, som rigtig godt kan lide mindre beplantninger, og som også er en lidt sjælden fugl. Det giver variation i landskabet. Så for at lave en mosaik i landskabet har vi lavet det. Der er allerede i dag flere fugtige områder i området. Vi har også tænkt os at lægge nogle store sten ud i landskabet for at lave nogle mikrohabitater, hvor der er lidt varme på sydsiden af stenen, forklarer Ida Dahl-Nielsen.

Hun fortæller, at Naturstyrelsen meget snart skal have hegnet hele overdrevet ind, så det kan græsses med rekaturer eller heste, og den lysåbne natur kan bevares fremover.

Samarbejdspartnerne, der laver Æbelholt Skov, er Growing Trees Network Foundation, som betaler for træerne, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), Hillerød Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.