Ny ulykke på Forlængelse: Syv sigtet for uvendinger

Nordsjællands Politi havde torsdag travlt med bødeblokken efter et ellers mindre alvorligt harmonikasammenstød på Hillerødmotorvejens forlængelse. Syv personer blev sigtet for at vende på motortrafikvejen, da der opstod kø efter sammenstødet.

Klokken 16.18 fik politiet anmeldelse om, at der var fem til seks biler involveret i et harmonikasammenstød på strækningen mellem Hillerød S og Hillerød, i retning mod København.

Vejen blev fuldstændigt spærret med politi og redningskøretøjer kørte til stedet for at hjælpe de involverede og rydde op efter ulykken. Og her opstod naturligvis en lang kø, og så måtte politiet i gang med at sigte personer.