Mange af de indbudte gæster var rejst hele vejen fra Kina for at deltage i udstillingsåbningen af "Porcelænets rejse ad Silkevejen".

Ny udstilling viser kunst fra porcelænets fødeby

Hillerød - 21. august 2019 kl. 08:32 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I går blev dørene åbnet til en ny udstilling på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Udstillingen fortæller historien om Kinas tradition for porcelænskunst.

Ved udstillingens indgang står et kraftigt oplyst glasmontre op ad de mørke smaragdgrønne vægge. Inde i montret er en stor båd af hvidt porcelæn, hvor forenden og bagenden af skibet udgør hovedet og halen af en drage.

Dragen står med åbent gab, og var den ikke lavet af porcelæn, havde en flamme stået ud bag de spidse tænder. Porcelænsskibet har titlen »Til minde om den maritime Silkerute«, og den er kun et af mange værker fra den kinesiske porcelænskunst, der i øjeblikket er en del af udstillingen »Porcelænets Rejse ad Silkevejen« på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Majestætiske vaser, porcelænsmalerier i vifteformer og porcelænsstel fylder udstillingens lokaler, og den kinesiske kultur og natur skinner tydeligt igennem i dekorationerne, hvor kirsebærgrene i sarte lyserøde nuancer og blå og hvide mønstre med dragemotiver er malet på de blanke overflader.

Porcelænets former og farver varierer alt efter, hvem der sad på magten, da det blev lavet, og sådan er udstillingen også et vindue ind til den kinesiske kultur og historie.

Udstillingen viser sågar et næsehorn i porcelæn, og på et bord i det ene hjørne ligger en skriftrulle i stof med broderet kant, hvor udstillingens gæster har mulighed for at skrive en hilsen til det keramiske museum i Jingdezhen, som har sammensat de værker, der kan opleves på museet.

Jingdezhen er kendt som porcelænets fødeby og ligger i det centrale Kina.

Direktøren for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Mette Skougaard, har set frem til at åbne udstillingen af de kinesiske værker.

- Vores gæster har nu en unik mulighed for at lære om den kinesiske porcelænstradition. Det keramiske museum i Jingdezhen har skabt en serie af moderne værker og nøjagtige kopier af ældgamle porcelænsstykker, som fortæller historien om den udvikling, porcelænet har gennemgået fra det 14. århundrede og frem til i dag, siger hun under sin tale ved åbningsreceptionen i går.

I gamle dage gik det kinesiske porcelæn under navnet »det hvide guld« i Europa, og det var både kostbart og eftertragtet. Porcelænet blev i starten fragtet ad Silkevejen, som er navnet på den rute der gik fra Kina til Europa, før man begyndte at fragte handelsvarer over verdenshavene. Som udstillingens navn også antyder, handler en stor del af udstillingen derfor om, hvordan det kinesiske porcelæn blev en global handelsvare.

Den kinesiske porcelænskunst bygger på en helt særlig teknik, og placeringen af porcelænets hjemby har stor betydning for de materialer, som porcelænet er lavet af. Leret kaolin og de mineraler der bruges i porcelænet, malingen og glasuren er nemlig materialer der findes i naturen i området omkring Jingdezhen, hvor traditionen for porcelænskunst stadig holdes i live i dag.

Det er første gang at museet på Frederiksborg Slot samarbejder med keramikmuseet i Jingdezhen, men det bliver med sikkerhed ikke den sidste. Ved udstillingens åbning underskrev museumsdirektør Mette Skougaard og partisekretær for keramikmuseet i Jingdezhen en samarbejdsaftale mellem de to museer.

- Det er med stor glæde, at vi kan fortsætte med at udvikle forbindelserne mellem vores museer, når vi i dag underskriver en aftale om et yderligere samarbejde, og vi ser meget frem til at fortsætte og udvikle vores samarbejde i fremtiden, siger Mette Skougaard under sin tale.

Den kinesiske porcelænskunst udstilles på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og kan opleves fra 21. august til 25. september.

