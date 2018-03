Se billedserie Claus Havemann (th.) udstiller 18 nye billeder hos C4 Videncenter i Hillerød. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ny udstilling med Claus Havemann Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udstilling med Claus Havemann

Hillerød - 15. marts 2018 kl. 05:41 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er torsdag eftermiddag fernisering på ny udstilling med Claus Havemann i C4 Videncenter. I samtlige billeder indgår de karakteristiske firkanter, der blandt andet tilføjer billederne ekstra dybde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På trods af sygdom og fire indlæggelser det sidste års tid har den 75-årige billedkunstner Claus Havemann fra Hillerød været meget flittig. 30 billeder har han i samme periode malet i sit andet hjem på Sherkin Island West Cork i Irland, hvor han har tilbragt halvdelen af sit liv og har sit atelier.

18 af værkerne, inklusiv et af Den Lille Havfrue, som C4 har købt, kan ses i C4 Videncenter på Krakasvej 17 i Hillerød fra torsdag klokken 15.00, hvor der er fernisering. Ikke alle 30 værker passede ind i udstillingen, og tre af billederne har han brændt, da han ikke var tilfreds med dem.

- Et godt maleri skal have kraft og sjæl. Det er ikke nok, at det er vellignende og detaljeret, det skal have en dimension mere, og det er den, man prøver at finde som seriøs kunster, forklarer Claus Havemann.

Med egne ord har han været »pisseflittig«. Og han glæder sig over, at lyset, der er en nødvendighed for hans kunstneriske virke, er ved at vende tilbage, så i slutningen af april returnerer han derfor til atelieret på øen i Irland, hvor han står tidligt op og går tidligt i seng.

- Nogle gange har jeg svært ved at falde i søvn. Jeg vil så gerne have, at det bliver morgen, så jeg kan komme i gang igen, siger han.

Tidligere kulturdirektør i Hillerød Kommune og aktiv i Hillerød Byforum Leo Knudsen holder åbningstalen, hvorefter der er musik med Claus Havemanns datter, Krestine Havemann, (violin og sang) og Seamus Cahill (guitar og sang).

Læs mere om udstillingen i Frederiksborg Amts Avis torsdag.