Ny udstilling: Rum og bevægelse på Annaborg

Kunsthuset Annaborg åbner dørene for udstillingen 'Rum, stof og bevægelse' torsdag den 20. maj klokken 12.

Udstillingens fem kunstnere har fundet sammen om temaet for at signalere, hvad de vægter højt menneskeligt, åndeligt og eksistentielt med det materiale, de hver især arbejder med, skriver kunstforeningen i en pressemeddelelse.

Kunstnerne ønsker at "gengive dele af naturen og tilværelsen i erkendelse af, at den rummer dybe modsætninger - lys og mørke - som sætter grundvilkårene for tilværelsen og perspektiverer livet, der er i konstant bevægelse," skriver kunstforeningen.