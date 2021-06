Se billedserie Jacob Sundberg er tovholder på projektet 'Kongeservice' - et kursus i god service til alle, der møder kunder i Hillerød. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Ny uddannelse på mobiltelefonen skal sørge for 'Kongeservice' i Hillerød

Hillerød skal adskille sig fra andre handelsbyer med god service. Det skal nyt kursus via en App sikre

Hillerød - 12. juni 2021 kl. 05:53 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Når kunder, gæster og besøgende kommer til Hillerød, skal de opleve den bedste service i landet. Det skal projektet 'Kongeservice' sikre.

I Hillerød ByForum har man arbejdet med ideen i flere år - og endelig nu hen over sommeren er man klar til at føre ideen ud i livet til medlemmerne. Planen er, at alle medarbejdere i Hillerød kommer på et kursus i personligt værtsskab primært gennem en App på deres mobiltelefon.

Tovholder på projektet er Jacob Sundberg, som er med i byforums bestyrelse, næstformand i Hillerød Cityforening og driver virksomheden Sundberg Production og Festsalen Hillerød.

"Vi skal udstyre så mange som muligt med de rigtige redskaber, som gør, at når man kommer til Hillerød - om man så er beboer eller kommer udefra - så møder man en rigtig god service, en god stemning og en stolthed, som vi alle er med til at skabe, om vores by. Alle, man møder, skal have et kendskab til byen, så de kan vejlede og hjælpe gæster og kunder, så de får nogle helt fantastiske oplevelser og føler sig rigtig godt taget imod," siger han.

På mobiltelefonen Kurset skal tilbyde de ansatte en række værktøjer, som de kan bruge i hverdagen, altså klassiske dyder, som mange måske glemmer i farten, i forhold til god service. Kurserne foregår hen over fire måneder via medarbejdernes egen mobiltelefon, hvor de får en sms om, at nu er der indløbet en ny video på et-to minutter, hvor de kan lære om dagens emne. Dermed skal læringen foregå der, hvor man nu end befinder sig, fremfor at man skal tage hen til et kursuscenter og rive dage ud af kalenderen. Det kan foregå i toget på vej hjem fra arbejde eller i en kort pause, for det varer højest to-tre minutter at gennemgå dagens værktøj, forklarer Jacob Sundberg.

"Danmarks bedste" Samtidig vil en person gå rundt i byen og analysere den enkelte butiks behov og sikre, at de får de værktøjer, som netop de har behov for.

"Ambitionen er simpelthen at skabe Danmarks bedste handelsby - både i forhold til service og oplevelser. Fremtiden er jo, at du kan købe de samme varer i Lyngby eller København, så der kan vi ikke skille os ud. Men vi kan adskille os på den måde, kunderne oplever, det er, at købe varerne hos os," siger Jacob Sundberg.

Nemt at handle online Det handler også om at sikre byens overlevelse i en tid, hvor mange har lært, hvor nemt det er at handle online:

"Det kan få store konsekvenser for byens handels- og kulturliv, hvis vi ikke gør en forskel i forhold til nethandlen. Så vi skal vise, at her er det mennesker, du handler med - og ikke en computer. Jeg tror også, at mange har brug for at få den personlige kontakt tilbage, når vi er helt ude af coronakrisen. Der skal vi skabe en god og rar oplevelse i byen, så man får lyst til at handle hos os fremfor at sidde hjemme foran skærmen," siger han.

Til slut skal hver deltager i kurset op til en eksamen - og byforum håber, at kurset vil sætte en proces i gang, som kan leve videre ude i butikkerne, i taxaselskabet eller hvor det end er sat i gang.

'Kongeservice' Det er også Jacob Sundberg, der har fundet på navnet 'Kongeservice':

"Vi skal stå sammen om, at i Hillerød får man en Kongeservice. Vi er jo en gammel kongeby, så her vil vi yde en service, der er en konge værdig, og det skal vi minde hinanden om hver dag og presse os selv til at være helt på tæerne, når det kommer til god service," siger han.

Ny energi på jobbet Kurset er tiltænkt alle dem, der har kontakt med kunder og besøgende - om det er så er i en butik, i en kommunal institution, på hotel eller campingplads, i kulturlivet, i taxaselskaber, tandlægen, advokaten og så videre.

"Forhåbentlig vil det også munde ud i, at vi opdager, at det giver en god energi igen, når vi giver god service. Butikspersonalet skulle gerne blive endnu gladere for at gå på arbejde og opleve, at de får god energi tilbage fra kunderne," siger Jacob Sundberg.

Den nye App er udviklet i samarbejde med UNord og Institut for Læringsdesign. Man får snart mulighed for at tilmelde sig, og kurset starter til august, oplyser Hillerød ByForum.

