Se billedserie Ole Amtoft på 79 var overrasket over, hvor godt de unge sang. Sofia Lauersen på 16 fra Levuk er bare glad for at kunne sprede god stemning. Foto: Camilla Fræhr Hansen

Ny tradition spreder julestemning på sundhedscenter

Hillerød - 23. december 2017 kl. 13:04 Af Camilla Fræhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge handicappede fra Levuk har startet en ny tradition, hvor de spreder glæde og julestemning hos de ældre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I stuen i Sundhedscentret var der spækket med julehygge mandag sidst på eftermiddagen. Men det er hverken juletræ, æbleskiver eller varmen fra pejsen, som de ældre har rettet deres blik mod. Blikket er rettet mod glasdøren, da de ældre venter et helt særligt besøg.

- Der står nogen med nissehuer derude, siger en af de spændte beboere, som sidder og venter.

På den anden side af glasdøren står de 13 unge fra Levuk, som er klar til at synge julen ind hos de ældre.

- Nej, hvor hyggeligt, lyder det fra en af de ældre, da de unge fra Levuk endelig træder ind gennem glasdøren til stuen.

Et ellers stille sundhedscenter blev fyldt med glade unge, som virkelig forstår at skabe god julestemning. Der blev blandt andet spillet »Søren Banjomus«, »Hallelujah« og »So this is Christmas«.

Nogen af beboerne får tåre i øjnene, mens minderne vælter ind, hvor andre har en fest på stolen, de sidder på og synger med på alle sangene. Selv personalet sidder og synger med og gynger i takt til musikken.

Da de seks forberedte sange er spillet og de unge tror, at nu skal der julehygges, bliver de stoppet af de ældre. De vil skam have et ekstranummer. Endnu engang bliver Halleluja spillet - nu med ekstra meget energi.

Ole Amtoft på 79 er blandt de beboer, som mandag nød besøget fra Levuk. Han var i højt humør, da han efterfølgende var til at finde med æbleskiver og varm kakao i hånden.

- De kunne virkelig synge de unge. Jeg synes, det er dejligt, at der sker noget herude, som skaber liv på gangene. Så kommer der lidt ekstra jul over det. Jeg er godt nok imponeret over, at de synger så godt, siger han.

Det er anden gang, at Levuk besøger Sundhedscentret for at sprede julestemning. Pædagog Naja Sewhol fortæller, at det startede sidste år.

- Sundhedscentret var nybygget, og de havde ikke nogen traditioner. Vi var herovre med teater og musiklinjen, og det var en kæmpe succes både for vores unge, men også for de beboere, der bor her. Sundhedspersonalet sagde, at de blev meget rolige af det, siger Naja Sewhol.