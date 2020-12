Se billedserie Majbritt Forman og Merete Rønne arbejder til dagligt i Hillerød kommune og havde meldt sig til at bemande testcentret i årdhusets kantine. Foto: Kim Rasmussen

Ny testcenter-opgave giver værdi og fællesskab til kommunalt ansatte

Hillerød - 19. december 2020 kl. 20:49 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Allerede inden det midlertidige testcenter i kantinen på Hillerød Rådhus lørdag morgen slog dørene op, snoede køen sig langs bygningen og langt ud på parkeringspladsen. Den første i køen var mødt op klokken 7.15-7.30, og hun blev først lukket ind omkring klokken 8.45. Egentlig skulle testcentret have været åbnet klokken 8.30, men på grund af lidt problemer med teknikken, blev testningen af de første personer forsinket. Men da først dørene åbnede, forsvandt køen lige så langsomt, og midt på dagen var der ingen kø foran rådhuset.

Det er ansatte i Hillerød Kommune, der i weekenden og mandag står for testningen på rådhuset. Torsdag fik de en mail med et frivilligt tilbud om at blive en del af testholdet, og fredag blev de uddannet i at teste.

- Det handler om at håndtere testudstyret på den rigtige måde, så det foregår hygiejnisk korrekt, og der ikke er nogle mennesker, som bliver udsat for smitte, fortæller kommunens afdelingschef for Ældre og Sundhed Hella Obel.

På testcentret blev både børn og voksne testet, og for begge aldersgrupper kan det være ubehageligt at blive podet i halsen. Men hvis folk bliver utrygge, er medarbejderne klar til at støtte dem.

- Det er rigtig godt, at vi i en kommune arbejder med mennesker i forvejen, og derfor er vant til at håndtere forskellige situationer, siger Hella Obel.

Skaber fællesskab To af dem, der havde sagt ja til at forlade hjemmearbejdspladsen og iføre sig hvid dragt, handsker, mundbind og visir er Majbritt Forman og Merete Rønne.

Majbritt Forman er uddannet sygeplejeske og arbejder i dag i Hillerød kommune som uddannelseskonsulent, hvor hun står for at uddanne social- og sundhedsmedarbejdere.

- En gang sygeplejerske, altid sygeplejerske, siger hun om grunden til, at hun har meldt sig.

- Jeg er ikke nervøs for at være her, for vi er blevet oplært, og vi tænker os godt om og har udstyr på, siger hun, mens Merete Rønne tilføjer:

- Jeg er også meget tryg ved det.

Merete Rønne arbejder til dagligt i kommunens ejendomsafdeling og har været hjemsendt stor set siden marts.

- Der er brug for os, og så melder man selvfølgelig ind. Alle må hjælpe til. Det er også virkelig dejligt at se kollegerne igen. Jeg savner dem virkelig meget, siger hun.

Majbritt Forman nikker.

- Flere af os sidder forskellige steder, men nu er vi mødt ind og er med her, hvor vi sammen skal løse en opgave. Det skaber virkelig fællesskab og en værdi, synes jeg, siger Majbritt Forman, mens Merete Rønne nikker.

Vigtigt at få testet flere Også Hella Oben var lørdag trukket i beskyttelsesudstyret for at hjælpe til.

- Det er gået rigtig godt. Jeg synes, det er meget imponerede, at vores ejendomsafdeling har nået at bygge det hele op i kantinen på få timer, så vi har været klar her til lørdag morgen, siger hun og fortsætter:

- Det er jo helt frivilligt for medarbejderne, om de har ønsket at melde sig til det. Vi har nogle medarbejdere, der fra regionens side er uddannet i at pode, og vores udviklingskonsulent Sarah Kruckow har stået for at uddanne de nye testere. Det er primært medarbejdere inden for omsorgsområderne, der har meldt sig som testere, siger hun.

Det midlertidige testcenter er åbent i weekenden og mandag klokken 8.30-15.00. Der skal ikke bestilles tid, man møder bare op.

- Regionen spurgte om vi kunne hjælpe, og så stiller vi op.. Vi har jo brug for at få testet alle de mennesker, som ikke kan komme på arbejde, hvis de går og venter på et svar, og desuden er det vigtigt at få brudt smittekæderne. Derfor går vi som kommune ind og understøtte testarbejdet, siger Hella Obel.