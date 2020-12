Artiklen: Ny strategi skal være med til at løfte kulturlivet i Hillerød

Selvom alt er lukket i disse dage, og lyset er slukket i biograferne, på biblioteket, på museerne, i koncertsalene og forsamlingshusene, så arbejder kultur- og fritidsudvalget i Hillerød Kommune i disse måneder med at bringe nyt lys over kulturen med en ny kulturstrategi, der skal afløse den gamle kulturpolitik fra 2012.

Alle interesserede inviteres derfor til at gå ind på Hillerød Kommunes platform 'Sammen om Hillerød' og komme med forslag og ideer til, hvor man skal hen med kulturlivet i Hillerød.

Midt i pandemi

Man kan også via platformen svare på en spørgeskemaundersøgelse, som skal være med til at kaste lys over kulturvaner og ønsker.