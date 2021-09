Hillerød Skakklub, Hillerød Bueskyttelaug og Hillerød Gl Bordtennis er med til at hjælpe unge med autisme ud af ensomheden. Pressefoto

Ny støtte skal hjælpe autister ud af ensomhed

Projektet Safe Space får økonomisk støtte af Socialstyrelsen

Hillerød - 14. september 2021 kl. 17:19 Kontakt redaktionen

Projektet Safe Space har fået tildelt økonomisk støtte fra Socialstyrelsen, der betyder, at projektet kan fortsætte frem til sommeren 2022. Projektet, der er et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Hans Knudsen Instituttet (HKI) i Hillerød og lokale foreninger, har til formål at forebygge ensomhed og bygge bro mellem unge med autisme og lokale foreningsfællesskaber. Projektet støttes i øjeblikket af Helsefonden.

"Det er en dejlig nyhed, for projektet går faktisk rigtig godt, på trods af corona og de begrænsninger, det indtil nu har medført for os alle. Heldigvis er hverdagen nærmest tilbage til normalen igen, og det giver os mulighed for at afprøve endnu mere," fortæller centerleder Anette Nielsen.

Tre foreninger Tre lokale foreninger nemlig Hillerød Skakklub, Hillerød Bueskyttelaug og Hillerød Gl Bordtennis, har siden foråret været aktive i projektet og samarbejdet med en gruppe unge med autisme, der er elever på HKI. Trods corona er der gennemført introforløb i skak, bueskydning og bordtennis, hvor eleverne prøvede kræfter med foreningsidrætten.

"Tilbagemeldingerne fra eleverne er utroligt positive. Flere har tilkendegivet et ønske om at fortsætte med den fritidsinteresse, de afprøvede i foråret. Eleverne peger alle på, at introduktionen til foreningerne sammen med deres klassekammerater har styrket det sociale sammenhold i klassen, og at det har været sjovt at være fælles om noget. Så der er ingen tvivl om, at introforløbende har skabt positive ringe i vandet og pirret elevernes nysgerrighed og mod på at prøve mere," fortæller daglig leder af HKI Hillerød Mette Gotschalk.

"Vi har lige nu et nyt foreningssamarbejde på tegnebrættet, da frivilligcentret har indgået en aftale med Autisme Ungdom Region Hovedstaden om opstart af en lokal aktivitetsgruppe for unge med autisme i Hillerød og omegn. Vi håber, at nogen af de unge fra HKI vil bidrage til, at vi kan få skabt et socialt samlingssted for unge med autisme og pårørende i alderen 13-29 år," siger centerleder Anette Nielsen.

