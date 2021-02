Ny sorggruppe begynder i Slotskirkens Hus

Når et menneske tæt på én dør, kan det være meget svært for de efterladte at bære sorgen. Erfaringer viser, at det kan være en stor hjælp at mødes med mennesker i samme situation, hvor man fortæller, lytter og støtter hinanden.

Gruppen ledes af sognepræst Bettina Hovgaard-Schulze og Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, der oplyser, at man ikke behøver have noget særligt tilhørsforhold til kirken for at deltage, og at tilbuddet gælder for alle i Hillerød og omegn.