Ny skoleleder i Hillerød: Jeg vil ikke være andre steder

Ole Vadskjær håber, at skolen vil hjælpe alle elever med at finde netop deres potentiale.

Hillerød - 17. oktober 2019 kl. 09:50 Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ole Vadskjærs hjerte banker for Hillerød Vest Skolen. Tilbage i 2008 blev han ansat som viceskoleleder på Hillerød Vest Skolen, og da muligheden bød sig, søgte han stillingen som distriktsskoleleder for hele Hillerød Vest Skolen - en stilling, som han overtog den 1. august i år. For Ole Vadskjær var hans største drøm at blive ved med at arbejde på skolen.

- Jeg ville have det job. Jeg vil ikke være andre steder. Vi er en skole med højt til loftet og et højt fagligt niveau. Det har været et privilegium at være med til at bygge skolen op, og vi er beriget med knalddygtige lærere og ressourcestærke forældre, siger han.

Han er også begejstret for at arbejde i Hillerød Kommune.

- Hillerød Kommune er en kommune, der vil noget for børn, og som, med frygt for at lyde gammeldags, emmer af en ordentlighed og lydhørhed, som jeg værdsætter højt, siger han.

Hans primære mål er at bevare de værdier, skolen allerede har.

- Min vision er først og fremmest at fastholde, at det er en god skole. Det skal blive ved med at være en skole for alle børn. Og så har jeg stort fokus på, at bevare sammenhængen mellem de to skoler, der ligger under Hillerød Vest Skolen, siger han og hentyder til afdelingen i Ålholm og i Alsønderup, som Hillerød Kommune sammenlagde under et distrikt i 2011.

- Foruden skolesammenlægningen har vi også fået en ny skolereform, som sætter nogle meget specifikke krav for folkeskolen. Derfor har Ålholm afdelingen også gennemgået store renoveringer, der nu er ved at være færdige, siger han, mens han stolt viser de nye fællesarealer frem, der er beklædt med helt lyst træ, som endnu dufter nyfældet.

Det lå i kortene Den 58-årige distriktschef har altid gerne ville være lærer og husker, at han tog beslutningen i 8. klasse, da han kiggede på sin egen lærer og tænkte, »jeg vil være ligesom ham«. Han dimitterede fra læreruddannelsen i 1988 og var blandt andet viceskoleleder i Roskilde Kommune, inden han kom til Hillerød i 2008. Han har tre børn og bor i Ballerup.

Ole Vadskjær har aldrig fortrudt, at han besluttede at blive lærer.

- Jeg elsker at være lærer, og for nogle år siden kom min datter og fortalte mig, at hun havde besluttet, at hun også ville være lærer. Jeg har aldrig blandet mig i, hvad mine børn skulle uddanne sig som, men jeg blev meget rørt, da hun begrundede sit valg med, at hun altid har oplevet, at jeg har været glad for mit arbejde. Og det har hun virkelig ret i, siger han.

Vil huskes af børnene Når Ole Vadskjær reflekterer over, hvad han gerne vil huskes for i sin tid som distrikschef, er svaret lige til.

- Jeg drømmer ikke om en rytterstatue. Men jeg håber, at de børn, der har gået på Hillerød Vest Skolen, føler, at skolen har hjulpet til med at finde netop deres potentialer, siger han og uddyber:

- Det skal ikke forstås elitært - tværtimod. Jeg synes, at vi som skole har en meget vigtig opgave i at sætte de rette pædagogiske rammer og at finde de potentialer, børnene har. Alle børn har noget, de er gode til, og det fortjener alle børn at blive anerkendt for. Vi skal ikke trække noget over hovedet på dem, men vi skal hjælpe dem med at udleve deres potentialer, siger han.

Og for at kunne opnå det, kræver det mere end høj faglighed, forklarer han.

- Det kompetente menneske strækker sig ud over faglige kompetencer. Fælles for alle ansatte her er, at vi går på arbejde for børnene, og vi tager vores menneskelige kompetencer med ind i vores arbejde, siger Ole Vadskjær.