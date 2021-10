Ny salon favner bredt

Ud over hårbehandlinger og makeup tilbyder de to frisører bag den nye salon ’Kreiberg Bøttcher’ på Torvet permanent makeup, parykker og hårtabsløsninger til mænd og kvinder, bl.a. kræftramte

”Det hele er kommet i stand ved et tilfælde. Vi bor begge i Hillerød, men kendte ikke hinanden i forvejen. Vi kom i kontakt med hinanden, da vi begge havde kig på det samme lokale. Vi fandt ud af, at det kunne være fedt, hvis vi slog os sammen,” siger Adeleine Kreiberg.

Parykker vinder frem

De fleste kunder hos Kreiberg Bøttcher skal have lavet almindelige hår- og skønhedsbehandlinger, men salonen har også flere behandlinger, der hjælper kræftpatienter, som skal eller har været i kemoterapi.

”Ud over håret mister man ofte også vipper og bryn. Man må ikke tatovere under kemoforløbet, men bagefter kan det være godt at få tatoveret brynene, hvis tætheden ikke vender tilbage,” siger Pia.

Kræftpatienter, der er i kemoterapi, kan få tilskud til en paryk, men i det hele taget er det blevet mere udbredt at bruge parykker.

”Det bliver mere og mere normalt at vælge at tage en paryk på, fordi man har lyst, og ikke kun fordi man har et behov. De unge bruger allerede extensions i vidt omfang, og stadig flere er også begyndt at bruge parykker,” siger Adeleine.