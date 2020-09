Så er der igen motionstilbud til 65+-årige. Pressefoto

Ny sæson med motion for ældre

'Styrk din Krop' er klar med motion for dem, der er hæmmet af skavanker

Hillerød - 29. september 2020 kl. 16:24 Kontakt redaktionen

'Styrk din Krop' i Hillerød tager nu fat på sin 21. sæson med motion for seniorer.

"Covid-19 har hindret os i at komme i gang som sædvanligt i september. Nu er vi klar til at tage fat. Selvfølgelig vil afstand og brug af håndsprit spille en væsentlig rolle i vores samvær," skriver de frivillige bag 'Styrk din Krop' i en pressemeddelelse.

Fysisk træning I Uvelse, Skævinge og Hillerød tilbyder de borgere fra 65 år og opefter fysisk træning og samvær i otte måneder for 250 kroner for et medlemskab.

Træningen foregår i Frivilligcenter Hillerød, Nødebo Kro, Uvelse Fritidscenter og Ålholmhjemmet i Hillerød vest.

På grund af Covid-19 kan kommunen ikke give 'Styrk din Krop' lov til at træne i Bauneparken, Skævinge, og Skanselyet. I stedet for Bauneparken har de fået tilladelse til at træne i Skævinge Præstegård - desværre ikke om fredagen, som de plejer. Derfor bliver træningen flyttet til mandage.

Det har ikke været muligt at finde et andet lokale i Hillerød øst til erstatning for Skanselyet.

Hæmmet af skavanker Træningen er beregnet for de kvinder og mænd, som er hæmmet af en eller flere skavanker. Et nyt knæ, en ny hofte, balanceproblemer eller andet, som kan genere muligheden for at bevæge sig. Transporten til og fra træningen må man klare selv.

De arbejder med flere forskellige fysiske aktiviteter, der omfatter både træning af styrke, kondition, koordination, bevægelighed og balance. De krydrer undervisningen med forskellige rekvisitter og med brug af stole.

De træner i halvanden time og slutter af med hyggeligt samvær over en kop kaffe.

Sæsonen varer almindeligvis fra begyndelsen af september til udgangen af april.

Instruktørerne er alle frivillige, og alle er uddannede i træning af seniorer.

Tilmelding nødvendig Det er nødvendigt at tilmelde sig til en af instruktørerne, inden man møder op:

Skævinge Præstegård: Bent Høholt, tlf. 22 77 09 64

Frivilligcenter Hillerød mandage: Grethe Larsen, tlf. 51 33 50 76

Frivilligcenter Hillerød torsdage: Ellen Godt Hansen, tlf. 23 65 68 78

Nødebo Kro: Anne-Lise Kristensen, tlf. 42 95 82 07

Skanselyet: Mette Rønnelund, tlf. 48 26 45 54 - ingen træning indtil udgangen af 2020

Uvelse Fritidscenter: Ruth Nielsen, tlf. 23 60 35 03

Ålholmhjemmet: Kirsten L. Dalgaard, tlf. 21 56 00 14

Første træningsdag Her er datoerne for første træningsdag:

- Præstegården, Skævinge mandag den 5. oktober kl. 9.30

- Frivilligcenter Hillerød mandag den 5. oktober kl. 12.00

- Frivilligcenter Hillerød torsdag den 8. oktober kl. 9.30

- Nødebo Kro onsdag den 7. oktober kl. 13

- Ålholmhjemmet tirsdag den 6. oktober kl. 12.30

Skanselyet: De håber at kunne genoptage træningen i 2021

Uvelse Fritidscenter: De er i gang med at træne torsdage kl. 9.30

Yderligere oplysninger fås hos Kirsten L. Dalgaard, tlf. 21 56 00 14 / kdalgaard@pc.dk