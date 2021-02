Rikke Lago skal sælge sponsorater for Nordsjælland Håndbold. Pressefoto

Ny sælger i Nordsjælland Håndbold

Hun skal medvirke til, at der sælges endnu flere sponsorater end de +100, der i dag. Og hun kender Nordsjælland særdeles godt efter de seneste 15 år bl.a. at have været salgschef på Hillerød Posten og fundraiser i C4 Videncenter.