Se billedserie De to venner Andreas Kryger (tv.) og Kasper Juul (th.) åbner den nye restaurant Udsigten i næste uge. Foto: Allan Nørregaard

Ny restaurant på Torvet: Venner vil lave byens bedste mad

Hillerød - 22. juni 2019

- Hvis vi ser trætte ud, så er det fordi, vi ikke har sovet i tre måneder.

Andreas Kryger og Kasper Juul griner, mens Frederiksborg Amts Avis' fotograf tager billeder af dem.

På fredag åbner de to Hillerøds nyeste restaurant, Udsigten, der ligger lige ned til Slotssøen på hjørnet af Torvet i de lokaler, hvor Restaurant Lindeskov engang lå.

- Vi vil gerne lave god mad til folket. Hillerøds bedste mad. Det er god hjemmelavet mad og gode råvarer til priser, der er til at betale. Man kan få alt fra burger til kobekød, fortæller Andreas Kryger.

I øjeblikket arbejder de to på højtryk for at få lokalerne gjort klar til åbningsdagen den 28. juni. For tre måneder siden åbnede de to restauranten Kryger & Co i Borup, hvor Andreas Kryger kommer fra. Restauranten er hurtigt blevet populær, og drømmen er nu at åbne 14 restauranter i provinsen i en kæde, som skal hedde »Kryger og Juul«. Restauranterne skal dog ikke have det samme på menukortet, selvom de er en kæde.

- Kryger og Juul skal være et stempel på, at det er rigtig god mad. Men vi skal ud i hver enkelt by og lave en tilpasning. Det kunne være, at vi skulle dekonstruere nogle gamle egnsretter her i Hillerød, fortæller Andreas Kryger.

- Vi er ikke interesseret i at starte en kæde op, hvor det er det samme alle steder. Vi prøver også at ansætte folk fra byen, som kan fortælle historien bag lokalerne og slottet og området, siger Kasper Juul.

Der er plads til 180-200 mennesker i restauranten og på terrasserne, og makkerparret håber at kunne holde selskaber i underetagen.

Millionær på leasingbiler 23-årige Kasper Juul er vokset op i Hillerød. Sidste år solgte han sit firma LeasingExperten til Forza Leasing for et millionbeløb, og nu har han så kastet sig over et eventyr inden for restaurationsbranchen.

- Jeg kan godt lide en udfordring. Jeg ved, at der er et behov i Hillerød for en restaurant som denne. Man kan gå ned her og spise en rigtig god bøf og drikke en rigtig god flaske rødvin. Jeg garanterer, at det bliver Hillerøds bedste mad, for jeg kender ingen, som laver så god mad, som Andreas. Når en beliggenhed som denne så kommer, så skal man slå til, for jeg synes, det er Nordsjællands bedste beliggenhed, og den kommer ikke bare sådan igen. Hvad er det værste, der kan ske? Jeg mister nogle penge, men så har jeg også lært noget af det. Jeg ser ikke rigtig faldgruberne på forhånd, siger Kasper Juul.

Bagud med alt Han har kendt 29-årige Andreas Kryger gennem mange år. Andreas Kryger er udlært fra Restaurant Herthadalen ved Ledreborg Slot i Lejre og har blandt andet også arbejdet på Restaurant Geranium og Skjoldnæsholm.

- Vi har det vildt hyggeligt og sjovt, selvom vi lige nu er bagud med alt. Vi gør ikke det her for at blive millionærer, vi vil bare gerne lave god mad til gode priser og hygge os med det, siger Andreas Kryger.

Makkerparret garanterer, at restauranten åbner fredag klokken 14. Også selvom alkoholbevillingen i skrivende stund ikke er helt på plads fra Nordsjællands Politi. De to venner har planlagt et brag af en åbning. Kunstmaleren Martin Brachér kommer og maler, der vil være livemusik, biler, goodiebags og selvfølgelig masser af god mad og drikke.