Ny restaurant med Hanoi-stemning i Hillerød

Restauranten ToTo Kitchen by La Tre er åbnet i Østergade, hvor de byder på traditionel vietnamesisk mad med et moderne tvist

Hillerød - 19. november 2020 kl. 04:42 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hillerød har fået en ny, vietnamesisk restaurant. Det er ToTo Kitchen by La Tre, som er åbnet i Østergade 13, hvor der indtil for et års tid lå en thailandsk restaurant.

La Tre har allerede en restaurant i København og i Nærum, men har altså også åbnet en afdeling i det nordsjællandske.

"Hillerød er en hyggelig by. Jeg kender den selv, fordi jeg plejer at tage min datter med til Frederiksborg Slot. Jeg bor selv i Nordsjælland og syntes, vi skulle åbne her i området også," fortæller 33-årige Thi Tham, som sammen med to andre jævnaldrende og en mentor har startet kæden La Tre.

Faldt for lokalerne Hun fik af en bekendt at vide, at lokalet i Østergade var ledigt, og da de tog ud og kiggede på det, faldt de pladask for stedet, siger hun:

"Da vi kom hertil, var vi alle enige om, at stedet minder os om Hanoi (Vietnams hovedstad, red.), hvor vi alle kommer fra eller har tilbragt rigtig meget tid. Der er den her hyggelige, lukkede baggårdshave, som er isoleret fra trafikken og stille, og det faldt vi for, fordi det minder os så meget om det, vi er vant til, fra Hanoi. Det var faktisk helt mærkeligt at finde et sted i Danmark, som havde så meget Hanoi i sig, og vi følte os helt hjemme".

Introducere til noget nyt ToTo Kitchen er indrettet i bedste vietnamesiske stil med bambusmøbler, kurve og grønne planter, og maden er også ifølge indehaverne traditionel vietnamesisk, men med et moderne tvist. Menuen byder blandt andet på nationalretten Pho - en langtidssimret oksekødsuppe med risnudler og friske urter, krydret papaya salat, svinekød i citrongræsmarinering, forårsruller og meget mere.

"Vores koncept er, at vi serverer autentisk, vietnamesisk med - men med et moderne tvist. Vi vil gerne introducere vores gæster til noget nyt, og vi har taget nogle retter med, som vi tror på, at folk vil tage godt imod," siger Thi Tham, som selv kom til Danmark for cirka 10 år siden. Hun læste handel og business i Vietnam og startede firmaet La Tre for et års tiden med sine kompagnoner i Danmark.

"Vi startede La Tre, fordi vi syntes, der manglede noget vietnamesisk gastronomi i Danmark - en madkultur vi savnede. Nu er vi så startet op i Hillerød, hvor vi stille og roligt lærer markedet og stedet at kende," siger hun.

ToTo Kitchen har til at starte med åbent fra klokken 16, men de overvejer senere at åbne for frokost også.

