Se billedserie Restaurant Udsigten åbner i weekenden igen op for a la carte, efter at restauranten ikke har kunnet servere mad i et par uger. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Ny restaurant i startvanskeligheder

Hillerød - 17. juli 2019 kl. 21:33 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Det er kun to en halv uge siden, at den nye restaurant »Udsigten« åbnede på Torvet under stor festivitas. Men starten har langt fra været nem for de to unge mænd, Kasper Juul og Andreas Kryger, der står bag restauranten. I to uger er der kun blevet serveret drikkevarer men ingen mad på grund af problemer med el-installationerne.

- Vi har haft en masse el-problemer. Nogle af køleskabene i kølerummet døde, så vi har måtte smide mad ud hver dag. Da vi skulle åbne restauranten på åbningsdagen, gik strømmen fem minutter inden åbningen. Den første kunde, der kom, var tilfældigvis en elektriker, der spottede, hvad der var galt, men der har været en masse bøvl, og vi har kun haft ét køleskab, der virkede. Så vi har haft elektrikere til at se på det hele, fortæller Kasper Juul.

Åbningsdagen gik ellers over al forventning, fortæller han.

- Vi åbnede op den 28. juni, og der kom mange flere mennesker, end vi havde forventet. Køkkendelen har ikke været gearet til at administrere så mange mennesker - og slet ikke samtidig. Vi havde også åben dagen efter, og om søndagen havde vi et stort selskab. Men vi valgte simpelthen at trække håndbremsen. Det dur ikke, at vi falder bagud på servicedelen, siger han.

Byens bedste mad

24-årige Kasper Juul og den 29-årige kok Andeas Kryger drømmer om at åbne en hel række restauranter under navnet »Kryger og Juul«. De har allerede åbnet en i Borup, hvor Andreas Kryger kommer fra, og nu er Udsigten så åbnet i Kasper Juuls fødeby. De to venner vil servere Hillerøds bedste mad, fortalte i avisen for knap måned siden.

- Vi vil gerne lave god mad til folket. Hillerøds bedste mad. Det er god hjemmelavet mad og gode råvarer til priser, der er til at betale. Man kan få alt fra burger til kobekød, fortalte Andreas Kryger dengang.

Kommer igen

Og ifølge Kasper Juul kan man inden længe igen bestille mad i restauranten. De mange startproblemer skulle nu være løst, og restauranten åbner igen op for a la carte servering i weekenden.

- Vi har prøvet at være så gode som mulig og forklare kunderne, hvad der er sket. Det er det, der kan ske. Det er da rigtigt, at det er super ærgerligt, at det ikke har været optimalt. Men sådan er gamet, nogle gange er der opstartsvanskeligheder. Men det kunne have været gået meget mere galt. Vi kommer igen, og så skal vi nok love, at maden holder, og så håber vi også, at strømmen holder, siger han.