Ny rapport: Afgangskarakterer lå højt i eksamensfrit år

Hillerøds folkeskoler lagde sig på en 16. plads af alle landets kommuner, når det kommer til karaktergennemsnittet sidste år

Hillerød - 03. april 2021 kl. 05:37 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune har nu gjort status over folkeskolerne i et corona-år.

Ifølge en ny kvalitetsrapport for folkeskolerne i 2019/2020 placerer Hillerød sig stadig i toppen af de 98 kommuner, når det kommer til afgangselevernes karakterer. Karaktererne i de bundne prøvefag endte i sommeren 2020 på 7,6, hvor landsgennemsnittet ligger på 7,3. Det betyder, at Hillerød Kommune placerer sig som nummer 16 blandt de 98 kommuner.

"Rimeligt" Peter Frederiksen (V), som er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, er tilfreds med resultatet:

"Det er rimeligt for Hillerød Kommune, og det er en stigning fra skoleåret 2018/2019, hvor vi var placeret som nummer 25. Men vi kunne godt ligge lidt højere, når man sammenligner med kommunernes socio-økonomiske standard. Men det er da tilfredsstillende, at vi er steget på listen," siger han.

På grund af coronakrisen blev folkeskolernes afgangsprøver aflyst i sommeren 2020, hvor eleverne både var hjemsendt til fjernundervisning og fik nødundervisning, da de var tilbage i skole. Karaktererne baserer sig derfor på elevernes standpunktkarakterer frem for eksamensresultater - og man skal derfor være ekstra varsom med at sammenligne med tidligere år.

"Der er jo det forbehold, at eksamenerne var aflyst på grund af coronanedlukningen, så det giver jo en smule usikkerhed i resultaterne. Men jeg tror ikke, vores lærere har været dårligere til at give standpunktkarakterer end lærere i andre kommuner. Så det skal nok være korrekt," siger Peter Frederiksen.

Steget i matematik Eleverne har klaret sig bedre end året i de to store prøvefag dansk og matematik. Hillerødelevernes karaktergennemsnit i dansk ligger på 7,3, hvilket er 0,4 karakterpoint højere end skoleåret før. I matematik er stigningen endnu større. Her fik eleverne et karaktergennemsnit på 8,2, som er 1,1 karakterpoint højere end skoleåret 2018/2019.

"Det er jo en særlig flot fremgang i matematik, så det er dejligt. Det er ikke helt til at vide, præcis hvad årsagen til det er, men vi lancerede for et par år tilbage en handlingsplan, for at eleverne skulle klare sig bedre i matematik, og hvis det her er et udtryk for, at vores indsats på området har virket, så er det super positivt," siger udvalgsformanden.

Karaktergennemsnittet i engelsk ligger på 8,1, hvilket er samme niveau som året før, mens naturfagskarakterne er faldet til 7,6, hvilket er 0,8 karakterpoint lavere end i skoleåret før.

Rød lampe lyser Rapporten peger på en bekymrende udvikling i kommunens børnehaveklasser. Her har flere elever ifølge resultaterne fra sprogvurderingen brug for en fokuseret og særlig sproglig indsats. Skoleafdelingen vil følge op både på den enkelte skole og i skolevæsenet.

"Det er ét af de steder, hvor en rød lampe lyser. Det er et vigtigt signal, som kan indikere, at vi skal afsætte flere ressourcer i dagtilbuddene, så vi opdager tidligere, at børn har brug for sproglig udvikling. For det er ikke for sent at gøre noget i skolen, men det er bedre at starte tidligt. Så det kan være, der er noget, vi skal forsøge at gøre anderledes," siger Peter Frederiksen.

For meget elevfravær Skoleeleverne har generelt haft et højere fravær i Hillerød Kommune end landsgennemsnittet - både lovligt og ulovligt fravær og sygdomsfravær. I skoleåret 2019/2020 lå elevfraværet på 5,9 procent, hvilket er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til skoleåret 2018/2019. Fraværet er dog stadig højere end landsgennemsnittet på 5,1 procent.

"Vi ligger stadig over landsgennemsnittet, og det bør vi ikke gøre. Jeg ved også, at skolerne har forskellige fraværsindsatser, så de følger op på de børn, der har for meget fravær. Så jeg har tiltro til, at der bliver gjort noget ved det, men der er stadig ingen grund til, at vi ligger over landsgennemsnittet, så det skal vi fortsat have fokus på," siger Peter Frederiksen.

En fjerdedel på privatskole En fjerdedel af alle skolestartende børn begyndte i 2019/2020 på en privatskole, altså 25 procent. I alt gik 21,8 procent af alle børn i kommunen på en privat- eller friskole.

Det er ikke noget, der bekymrer Peter Frederiksen:

"For mit synspunkt er det godt, at forældrene har nogle forskellige skoler at vælge imellem, så de både har forskellige typer af folke- og privatskoler. Nogle har én smag - andre en anden smag, og de fleste vælger folkeskolerne, som vi i kommunen har ansvaret for. Vores opgave er at sikre, at vi rammer således, at forældrene ikke vælger folkeskolerne fra. Vi skal ikke konkurrere, men sikre, at vi har nogle gode folkeskoler med fokus på kvalitet og trivsel," siger han.

Hillerøds folkeskoler i tal: Resultater fra kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/20:



Karaktergennemsnittet i dansk: 7,3 (landsgennemsnit: 7,2)

Karaktergennemsnittet i matematik: 8,2 (landsgennemsnit: 7,4)

Andelen af elever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik: 96,4% (landsgennemsnit: 96,2%)

Det samlede elevfravær: 5,9 % (landgennemsnit 5,1 %)

Forældretilfredshed: 3,87 på skala 1-5 (3,77 i 2019)

Forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for seks år efter 9. klasse: 84 % (landsgennemsnit 80,6 %)

Privatskoleandelen for 0. årgang: 25%

