Ny rabatbog skal give foreninger økonomisk håndsrækning

»Kongebogen« er titlen på en ny bog, som Hillerød Events har udgivet, og som ifølge formand Carsten Larsen er flere tusinde kroner værd. Bogen kan nemlig købes for 250 kroner, men indeholder rabatkuponer til en lang række af byens butikker. Idéen er, at bogen skal generere penge til de foreninger, der er en del af Hillerød Events.

- Bogen kan købes i byens butikker, og overskuddet fra salget går til foreningerne i Hillerød Events. Butikkerne har købt annoncer i bogen, og så kan man indløse rabatkuponerne i butikkerne. Når man har indløst en rabatkupon, får man et stempel fra den enkelte butik, og når man har samlet en hel side med stempler, kan man rive siden ud og aflevere den i Ullerød Brugs og deltage i lodtrækningen om seks gavekort på 1000 kroner til SuperBrugsen i Ullerød, fortæller Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events.

- Det er jo tæt på genialt. Denne her bog støtter fællesskabet i foreningerne ved at sikre dem en indtjening. Vi har i kommunen været med til at støtte Hillerød Events og løbe det i gang, og det har vist sig at være et rigtig godt initiativ, som de foreninger, der er med, får rigtig meget ud af, siger hun.