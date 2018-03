Lotte Hornemann Søjborg står bag projektet Healthy Kids Academy. Nu vil hun etablere en privatskole i Hillerød ud fra de samme principper om at sunde børn bliver til stærke voksne. Foto: Liselotte Plenov

Ny privatskole skal skabe sunde børn

Hillerød - 27. marts 2018

Hillerød får en ny privatskole med daglig motion, sund frokost hver dag - og nul mobiler. Den nye skole udspringer af et motionscenter i Hillerød. Det er nemlig Lotte Hornemann Søjborg fra Healthy Kids Academy på Vølundsvej, der nu også åbner en privatskole, og der er skolestart i august 2019, i første omgang med 0. til 7. klasse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi vi lave en skole med fokus på kost og motion. Hvis børnene får motion hver dag, og en ordentlig kost hver dag, så er der de bedste forudsætninger for, at de får en ordentlig indlæring, siger Lotte Hornemann Søjborg, som står i spidsen for en arbejdsgruppe på tre personer, den kommende leder af skolens fritidshjem og en skolelærer. Snart kommer den nye skoles lokaler også på plads. Lotte Hornemann Søjborg regner stærkt med, at det bliver i Hillerød, selv om det formelle endnu ikke er faldet helt på plads.

Hun har allerede fået masser af tilkendegivelser fra interesserede forældre, som vil høre mere om skolen.

- Det her er ikke et opgør med folkeskoen, men vi kan bare se, at der er nogle område, hvor vi kan gøre nogle andre ting, end folkeskolen kan tilbyde, siger Lotte Hornemann Søjborg, som ikke frygter for konkurrencen fra de syv eksisterende frie grundskoler i Hillerød.

- Der er mange private skoler i Hillerød. Men der er skoler, der er meget alternative, og der er skoler, der er meget faglige. Vi kommer til at tilbyde noget helt andet, så jeg er ikke så nervøs for konkurrencen. Jeg tror, der er plads til os alle sammen, siger hun.

I skolen, som fører navnet Healthy Kids Academy videre, får børnene en form for motion hver dag. Det kan være yoga, cross fit, løb, boldspil eller andet. Hvis omgivelserne er til det, skal biologiundervisningen foregå i køkkenhaven, hvor eleverne skal dyrke grøntsager til frokosten, og et hold elever skal hver dag gå i køkkenet og lave frokost til alle de andre elever sammen med skolens madmor.

- Så får de en forståelse for, hvad kosten gør, og hvorfor det er vigtigt, hvad vi spiser. Vi tror på, at hvis vi får nogle børn, der får både kosten og motionen hver dag, så er de klar til at tage imod den læring, der er. Og så vil vi gøre meget ud af at se, hvert enkelt barn. Hvis lille William ikke er god til at lave matematik, men hellere vil sidde og nørkle og tegne, så tager vi udgangspunkt i det, siger hun.

Skolen vil i løbet af foråret holde informationsmøder, hvor man kan høre mere om idéerne med den nye privatskole.