Ny podcast sender dig rundt om Frederiksborg Slot for at opleve grevinde Danners historie

Interaktiv podcast guider brugeren rundt i området omkring Frederiksborg Slot, hvor man kan høre historier om Louise, som blev gift med kong Frederik 7.

Hillerød - 08. november 2020

En ny, dansk podcast fortæller historien om grevinde Danner, men podcasten er ikke bare lyd i ørerne. Den kræver nemlig også, at man bevæger sig rundt i området omkring Frederiksborg Slot, for at man kan låse små fortællinger op om grevinde Danner. Hun blev født under navnet Louise Christine Rasmussen og voksede op under fattige kår i København, men blev i 1850 viet med kong Frederik den 7. i Frederiksborg Slotskirke, samme dag som hun efter en kongelig resolution blev ophøjet til lensgrevinde af Danner.

"Smukt område"

Bag den nye interaktive podcast står virksomheden Motes, som drives af direktør Mathias Mølgaard sammen med partnerne Louis Amhild og Yassin Achiban. De bor i København og har i flere år udviklet digitale koncepter i turistbranchen, blandt andet en fem kilometer lang rute ved navn 'Know your 'Bro" på Nørrebro med 22 skæve fortællinger, som ikke optræder i guidebøgerne.

De har ikke tidligere lavet podcasts i Hillerød - før nu:

"På et tidspunkt var vi oppe i Hillerød og gik rundt om Frederiksborg Slot. Vi syntes, det var et fantastisk smukt område, som egner sig rigtig godt til en gåtur," siger Mathias Mølgaard.

De arbejdede derfor videre med en ide om at skabe en interaktiv podcast, som fortæller nogle af historierne i omgivelserne omkring slottet:

"Vi fandt ud af, at der er en masse spændende historier at fortælle og tage fat på. Mange af os har jo hørt om kongerne, men vi prøver at se, om vi kan vende historierne om og se på andre karakterer i historien, så vi kan fortælle en anderledes og atypisk historie, fremfor det der er mainstream," siger han.

Inspirerende karakter De faldt for fortællingen om Grevinde Danner:

"Hun stammer jo - modsat de royale - fra bunden af samfundet, men var i stand til at komme langt. Det er inspirerende, også fordi hun er en sympatisk karakter, som holder fast i, hvor hun kommer fra og efterfølgende laver socialt arbejde," siger Mathias Mølgaard.

Guides rundt For at bruge podcasten, som har fået navnet 'Folkets Kvinde', skal man købe en kupon på hjemmesiden folketskvinde.dk. Derefter kan man gå rundt i slotsparken med sin telefon og låse op for fortællingerne, som man guides rundt imellem. Når man er 20 meter fra et punkt, låser man op for det og får fortalt historien om netop dét sted.

"Vi kalder det en interaktiv podcast, fordi man skal bevæge sig rundt for at låse fortællinger op. Det er lidt ligesom 'Pokemon Go!'. Så det er ikke bare en podcast, man går og lytter til - man er tvunget til at bevæge sig rundt mellem punkterne," siger Mathias Mølgaard.

En anderledes tid Motes har tidligere brugt deres teknologi til at guide turister rundt i København, men i denne coronatid med færre udenlandske turister har de tænkt i nye baner.

"Vi har valgt at fokusere på, hvordan vi kan give danskerne en anderledes oplevelse i denne anderledes tid, og den interaktive podcast kan jo bruges udendørs omkring slottet som en alternativ oplevelse i en tid, hvor vi alle skal holde afstand socialt, og hvor kulturudbuddet ikke er så stort som normalt," siger Mathias Mølgaard.

Motes vurderer, at det tager tre-fire timer at gennemføre turen, og kuponen til podcasten inkluderer en frokost i Café Havehuset, den socialøkonomiske cafe i Frederiksborg Slotshave.