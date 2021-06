Som borgmester er Kirsten Jensen ofte engageret til første spadestik på nye boligprojekter. Men selv om der stadig vil skyde nyt op af jorden de næste mange år, sætter det nye kommuneplanforslag en stopper for Hillerøds vilde vækst. Her hjælper Kirsten Jensen adminstrerende direktør i HHM, Svend Pedersen (tv) og administrerende direktør i Ikano Bolig, René Brandt (th) i gang med byggeriet af Cirkelbuen i Hillerød Vest. Foto: Kim Rasmussen

Ny plan stopper Hillerøds vilde vækst

Står det til byrådet, skal Hillerøds vokseværk standses nu, og der skal ikke planlægges for mere boligbyggeri.

Hillerød - 22. juni 2021 kl. 18:47 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Der er grænser for, hvor meget Hillerød skal vokse. Og den grænse er nået. Det mener et flertal i byrådet, som mandag aften sendte et kommuneplanforslag i høring, hvor Hillerøds grænser mellem land og by bliver, hvor de er.

Læs også: Hammersholt Enge kommer ikke med i den næste kommuneplan

- Der er ikke med den her kommuneplan udlagt nye boligområder. Det er ellers ofte en kommuneplans formål at gøre det, men i Hillerød Kommune har vi allerede en hel del muligheder for boligudvikling, og der må ikke være mere end til det, der kan forudses inden for de kommende 12 år, sagde borgmester Kirsten Jensen (S) ved byrådsmødet.

Dermed foreslår byrådet at sætte en stopper for en lang række ønskede boligprojekter - eller i hvert fald skydes de til hjørne de næste fire år.

19 ønsker til nybyggeri Der var ellers hele 19 ønsker til ny byudvikling i Hillerød Kommune, da kommunen i efteråret indkaldte idéer og forslag til den nye kommuneplan.

Der var idéer om rækkehusbebyggelser i Nr. Herlev, Brødeskov og Ny Hammersholt, en økolandsby ved Alsønderup og noget lignende ved Tulstrup, nye bydele i Gørløse og Meløse, og det meget omtalte Hammersholt Enge syd for det kommende Favrholm.

Men ingen af de mange ønsker har fundet vej til kommuneplanforslaget, selv om der længe var en kattelem åben for Frederiksborg Gruppens projekt Hammersholt Enge. Med kommuneplanforslaget, som nu er i høring, er den kattelem smækket i, blandt andet efter heftig lokal modstand mod projektet. Socialdemokratiets Mie Lausten understregede, at der bliver lyttet til borgerne i sådanne sager.

Fremtidens Hillerød Det er nu, stregerne til fremtidens Hillerød skal slås.

Hvor skal der bygges mere, hvad må der bygges, og hvor skal landskaber og gamle miljøer bevares?

Alt det skal fastlægges i Kommuneplan 2021, som nu er sendt i høring frem til september.

Der er borgermøde om kommuneplanen 19. august.

I serien »Fremtidens Hillerød« følger Frederiksborg Amts Avis processen, der skal lede frem til Kommuneplan 2021. - Vi lytter også gerne til virksomheder og andre organisationer. Men vi er valgt af borgerne, og det må og skal være os som politikere, der på vegne af det mandat, som er givet af borgerne, tager stilling til, hvad vi ønsker for vores kommune, sagde hun og fortsatte:

- Vi har derfor med glæde kunnet konstatere, at det ser ud til, at der er politisk opbakning til at sige nej til Hammersholt Enge.

Tue Tortzen var enig i, at Hammersholt Enge ikke skal med i planen nu, men håber der kan blive plads til boligprojektet senere.

- Det eneste argument, der har overbevist mig er, at der ikke er plads i kommuneplanen. Så det må vente. Problemet er, at nu ved vi ikke, hvad der kommer i stedet. Det kan være en lagervirksomhed, som kan give mange flere lastbiler på Brødeskovvej. Det må vi huske om fire år, og så må vi håbe, at muligheden for at omdanne det til boligformål stadig er der, og krydse fingre for, at vi ikke får meget ny trafikbelastning derude på grund af ny udnyttelse af det gamle Hammersholt Teglværk, sagde han.

K ville stemme for Også Lars Ole Skovgaard (DF) glædede sig over den måde, flertallet endte med at falde ud, mens Konservatives Nikolaj Frederiksen gjorde et sidste forsøg på at få projektet med i Kommuneplan 2021, og stillede forslag om, at Hammersholt Enge indgår i kommuneplanen.

- Jeg stemmer for Hammersholt Enge. Jeg synes godt, der kunne være plads til det, sagde han.

Der var dog ingen opbakning til hans forslag, og hele byrådet, med undtagelse af Mette Thiesen (NB) stemte for at sende kommuneplanforslaget i høring. Mette Thiesen undlod at stemme, da der i kommuneplanen er et ønske om fortsat byfortætning i Hillerøds bymidte.

- Jeg undlader at stemme, for jeg er grundlæggende uenig i, at vi overhovedet skal bygge mere i bymidten, sagde hun.

En ting ad gangen Også i Hillerøds store byudviklingsområde, Favrholm, holder byrådet hestene lidt, og har afvist et ønske om at ændre på den såkaldte rækkefølgeplan for området. Det betyder blandt andet, at et ønske fra fem grundejere ved Hestehavevej om at fremrykke netop deres område til at være omfattet af den kommende kommuneplan i stedet for senere, er blevet afvist.

Grundejerne har dog mulighed for at forsøge med deres ønske igen i høringsperioden.

- Man kan holde fast i rækkefølgeplanen, eller man kan ændre det. Vi sender kommuneplanen i høring nu, og så er der mulighed for, at dem der har planer i området ytrer sig. Der er mange, der har ønsker til det, siger Kirsten Jensen om den sag.

19. august holdes et borgermøde om kommuneplanen, som er i høring frem til september.

