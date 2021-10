Se billedserie Christina Thorholm trådte ind i Folketinget i august som afløser for Kristian Hegaard, der trak sig. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Ny på Christiansborg: - Jeg vil gerne være med til at sætte en retning

Christina Thorholm afløste Kristian Hegaard i Folketinget for Radikale Venstre i august. Hun har altid vidst, at hun ville arbejde med ledelse, og arbejdet med politik på Christiansborg er en drøm.

Hillerød - 09. oktober 2021 kl. 07:00 Af Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Der står blomster for foden af Folketingets hovedtrappe, og inde i folketingssalen er åbningsdebatten i gang. Christina Thorholm taler om trappen, imens hun går op af den. Hun synes, der er noget stort over det. De få gange hun har været her indtil i år, har været til arrangementer med Radikale Venstre, som hun har været byrådspolitiker for siden 2009 i Hillerød.

Men siden august har det her været hendes arbejdsplads. For toppen af trappen er udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ved at give interview til TV. En folketingsbetjent i hvid uniformsskjorte kommer hen til Christina Thorholm og fortæller, at it-afdelingen er i gang med at ordne hendes computer, som er gået ned. De håber at have den klar samme aften.

- Bare så du ved, der bliver handlet på det, siger betjenten.

Christina Thorholm synes, det er god service.

At komme hen til hendes kontor i Provianthuset kræver, at man går i zig-zag ad gange i forskellige niveauer. Christina Thorholm fik sin gang her i august, da Kristian Hegaard fra Radikale Venstre meddelte, at han trak sig fra Folketinget, fordi han efter eget udsagn havde opført sig grænseoverskridende.

Hun tog orlov fra jobbet som tilsynskonsulent i Socialtilsynet Hovedstaden og trådte ind i Folketinget. Hun lægger ikke skjul på, at det er en drøm.

Blå bog Christina Thorholm

57 år

To børn på 25 og 30 år

Bor i et hus i Nødebo

Har orlov fra sit job som tilsynskonsulent i Socialtilsynet Hovedstaden

Medlem af byrådet i Hillerød for Radikale Venstre og formand for omsorg- og livskraftsudvalget

Medlem af Folketinget siden august som afløser for Kristian Hegaard, der trådte ud

Medlem af Indenrigs- og Boligudvalget, Ligestillingsudvalget, Social- og Ældreudvalget og Tilsynet i henhold til grundlovens §71.

- Her kan jeg være med til at sætte en dagsorden for Danmark, siger hun.

12 år i byrådet Hun meldte sig ind i Radikale Venstre midt i 00'erne som reaktion på, at daværende Venstre-statsminister Anders Fogh Rasmussen talte om minimalstat.

- Så stillede jeg op til kommunalvalget for 12 år siden, fordi jeg syntes, jeg gerne ville prøve at bidrage der, og så er jeg blevet rigtig begejstret for kommunalpolitik, fordi jeg synes, vi kan rigtig meget i forhold til det sociale, ældre, sundheds- og børneområdet. Det er byrådet, der toner og skaber rammer helt konkret ude i virkeligheden, siger Christina Thorholm, der genopstiller op som spidskandidat for Radikale Venstre i Hillerød ved det kommende kommunalvalg.

Nede ad en gang med synlige bjælker ligger hendes kontor til højre. Lav efterårssol skinner gennem et lille vindue under skråvæggene. En grøn plante står på det hvide mødebord, langs en væg står to bløde stole, under vinduet to kontorborde, og på væggene hænger der kunst.

Christina Thorholm har valgt de to værker fra Christiansborgs kunstsamling. Det ene er et hus, der svæver, fordi man gerne må tænke stort, mener hun. Det andet kunstværk er et maleri af en kvindelig skikkelse i orangerød kjole med gul baggrund. Hun har valgt maleriet, fordi det viser det levede liv.

Gode rammer for livet For hende går politik ud på at skabe gode rammer til at leve livet. Én af hendes mærkesager er unge med autisme. Hele 67 procent af unge med autisme er ikke i beskæftigelse, fortæller hun, og det vil hun gerne være med til at ændre.

- Det har en betydning for os alle sammen at være noget og kunne noget. Derfor er det vigtigt at have et arbejde. Unge med autisme, angst eller ADHD skal have den nødvendige individuelle hjælp og støtte til at komme i uddannelse og beskæftigelse. Alternativet bliver, at mange hænger ensomme i livet med deres computer, som indholdet i hverdagen. Det at høre til og være til og bidrage er noget, jeg synes er rigtig væsentligt, siger Christina Thorholm.

Hun nævner Ydelseskommissionen, der er kommet med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem, og som siger, at det handler om at have et ordentligt økonomisk grundlag, hvis man er barn i en familie.

- Nogle taler kun om ydelser, men for mig er det vigtigt, når man læser ind i Ydelseskommissionen også at se på, at det er vigtigt, at folk er i beskæftigelse og hører til og bruger sig selv i en sammenhæng, fordi vi er noget og bliver noget sammen med andre mennesker. Det at være noget og kunne noget og gøre noget sammen med andre, det er vigtigt for mig. Så på den måde føler jeg mig så kerne-radikal. Fordi det både handler om økonomi og om at skabe muligheder, siger hun.

Forandring i byrådet Hun nævner to eksempler, hvor hun er lukkedes godt med arbejdet i byrådet i Hillerød. Det første er botilbuddet Freydal for unge med autisme og psykiatriske problemstillinger, som startede op for et par år siden.

- Det at man kan komme og bo i et midlertidigt botilbud og blive styrket til at leve sit liv i egen bolig efterfølgende, det synes jeg er rigtig vigtigt, siger Christina Thorholm.

Et andet eksempel er et tilbud, kommunen giver til alle, der har problemer en kort overgang.

- Man kan komme ind ad døren på Trollesbro (Center for udvikling og støtte, red.) og få støtte og vejledning i en periode, fordi livet er svært. Det kan handle om regninger, bolig eller at overskue sin hverdag. Uden at man skal forbi en sagsbehandler, der skal sige, "du er berettiget til støtte". Det er noget af det, jeg har været fortaler for, at vi skulle have gang i, siger hun.

Erfaring kommer til gode Christina Thorholm lægger vægt på, at hun ud over byrådserfaring også har erhvervserfaring med sig ind i arbejdet i Folketinget.

Hun har læst udenrigshandel på CBS, uddannet sig til pædagog og har siden læst ledelse på CBS.

- Jeg tror, jeg har haft det i mig altid, at jeg gerne ville være med til at påvirke, siger hun.

Hun ville arbejde med mennesker og ledelse. Karrieren begyndte med at hun arbejdede et års tid som hjemmevejleder for udviklingshæmmede i Helsingør, inden hun blev leder af området og var med til at starte et nyt botilbud op.

- Det var min intension, dengang jeg blev pædagog, at jeg ville være leder på området, jeg skulle bare have en faglig uddannelse, som jeg kunne bruge til at arbejde med ledelse, fordi jeg gerne ville noget mere, end det jeg kan i én-til-én-kontakten eller ved at arbejde i en børnegruppe eller voksengruppe. Jeg ville gerne være med til at sætte en retning, siger Christina Thorholm.

Siden blev hun leder for støtte- og kontaktpersoner, der støtter folk med hjerneskader, udviklingshæmmede eller har en psykiatrisk problemstilling i Hillerød Kommune. Hun var samtidig også leder af værestedet for mennesker med psykiske vanskeligheder og for aktivitetstilbuddet for udviklingshæmmede. Det var hendes portefølje som leder i kommunen, da hun blev valgt til byrådet første gang. Efterfølgende har hun fået job som tilsynskonsulent under Frederiksberg Kommune og har derfor også kunnet få socialområdet ind under sig som politiker i Hillerød, fordi hun ikke længere selv arbejder der som embedsmand.

Hun er formand for omsorgs- og livskraftsudvalget, hvor hun har det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet under sig.

- Jeg er gået fra at have arbejdet som leder i en kommune af et område til at have ansvaret for noget politisk i en kommune til at have ansvaret for en udvikling i Danmark. Det er da stort og gør mig ydmyg, siger Christina Thorholm.

Dialog er nødvendig For at få indflydelse på Christiansborg er der én ting, som er vigtig, siger hun:

- Dialog, dialog, dialog.

Hun fortæller, at hun er kommet ind i en rigtig god gruppe, hvor der er stor venlighed og imødekommenhed og hjælpsomhed.

Hun er medlem af Indenrigs- og Boligudvalget, Ligestillingsudvalget, Social- og Ældreudvalget og Tilsynet i henhold til grundlovens §71. Det sidste er tilsyn med forholdene for domsanbragte, hvor folketingsmedlemmerne er ude på anbringelsesstederne og møde de anbragte.

- Jeg oplever, at jeg kan bruge min erfaring fra socialområdet og mine mange års politiske erfaring fra byrådet til at sætte præg på lovgivning, vi laver i Folketinget og gøre en forskel for mennesker særligt på social- og ældreområdet, siger Christina Thorholm.

Hun fortæller, at hun har en god dialog med de to ministre, hun refererer til: Kaare Dybvad (indenrigs- og boligminister) og Astrid Krag (social- og ældreminister).

- Og så har jeg haft mange snakke med Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten og SF. De andre folketingspolitikere er nye mennesker for mig, så jeg har en dialog med dem for at finde ud af, hvad der er vigtigt for dem og for os og mig, så vi kan sige, det er den her vej, det skal gå, siger Christina Thorholm.