Ny nabo var muligvis tricktyv

En kvinde vakte mandag eftermiddag klokken 17.35 mistanke, da hun ringede på hos en beboer på Tomsvej. Her fortalte hun, at hun var ny i området og skulle være nabo til beboeren. Men da kvinden ikke kunne redegøre nærmere for, hvilket husnummer, hun angiveligt skulle bo i, blev både hun og den gavekurv, som hun havde medbragt, afvist i døren.