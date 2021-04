Hillerøds borgmester glæder sig over, at regeringen vil prioritere at forlænge Hillerødmotorvejen helt til Hillerød. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny motorvej: Stor glæde hos Hillerøds borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny motorvej: Stor glæde hos Hillerøds borgmester

Hillerøds borgmester Kirsten Jensen er "virkelig glad" for, at Hillerødmotorvejens Forlængelse er med i regeringens nye trafikudspil

Hillerød - 08. april 2021 kl. 10:27 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hvis det står til regeringen, skal der nu sættes penge af til at udvide Hillerødmotorvejen helt til Hillerød. Og det vækker glæde hos Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S):

"Jeg er virkelig, virkelig glad. Nu har vi fået et trafikudspil både fra de røde og fra de blå, så der bør tegne sig en meget stor opbakning til at forlænge Hillerødmotorvejen. Så nu er det bare med at få lavet en anlægslov og komme i gang med at bygge," siger hun.

Sikkerhed og mindre trængsel Regeringen præsenterer den samlede plan for en styrkelse af infrastrukturen i hele Danmark i dag, torsdag, klokken 12, og det er kommet frem i flere medier, at regeringen vil sætte penge af til at udvide motortrafikvejen mellem Allerød og Hillerød til en firesporet motorvej.

Motorvejsforlængelsen er meget vigtig, siger borgmester Kirsten Jensen:

"Der kører 38.000 biler dagligt på forlængelsen, så der skal være motorvej for at gøre strækningen sikker nok. Sikkerheden er et vigtigt argument. Det andet er trængslen. Vi har i hovedstadsområdet meget trængsel, og vi har alle personlige erfaringer med at sidde i kø på forlængelsen, både på vej ud og hjem. Så vi er utålmodige efter at få forbedret den vej".

Godt for virksomhederne Kirsten Jensen ser også store fordele for de lokale virksomheder, hvis medarbejdere sidder i kø på Hillerødmotorvejens Forlængelse:

"Virksomhederne har hjulpet de nordsjællandske kommuner meget med at argumentere for, hvor vigtigt motorvejsforlængelsen er," siger hun og mener også, at samarbejdet mellem kommunerne i Nordsjælland har understreget, hvor vigtig forlængelsen er:

"Det er første gang, vi har sluttet os sammen på denne måde i Nordsjælland og stået sammen om at prioritere Hillerødmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og Kystbanen. Jeg tror, at den måde, vi har grebet det an på sammen, ved at gøre en indsats for vores vejprojekter og Kystbanen, betyder noget - det er vigtigt, at vi virkelig har holdt fokus sammen her i Nordsjælland," siger hun.

"Har haft travlt" Højrefløjspartierne har kritiserer regeringen for at nøle med trafikudspillet og mener, der er gået for lang tid, efter regeringen trådte til i juni 2019, til trafikudspillet nu er klart. Men den vogn vil Kirsten Jensen ikke hoppe på:

"Jeg tror, regeringen har haft travlt med mange andre ting - jeg tror også, coronakrisen har været med til at udsætte det. Man kan jo altid sige, 'hvorfor først nu', men jeg vil hellere sige, 'nu er det her', og glæde mig over, at trafikudspillet er, som vi gerne vil have det. Det samme, som nu klager over, at der er gået for lang tid, kan jo gå ind og støtte udspillet, så vi kan få lavet den anlægslov. Jeg synes bare, vi skal være glade for, at der er opbakning til Hillerødmotorvejens Forlængelse. Vi har jo i forvejen ventet på den motorvej i 50, og nu er der et flot udspil, så vi forventer, der snart sker noget," siger hun.

Flere detaljer kl. 12 Regeringen præsenterer detaljerne i trafikudspillet i dag klokken 12. Her vil det også vise sig, om ombygningen af Hillerød Station også er en del af planerne.

Derefter skal regeringen forhandle en aftale på plads med et flertal i Folketinget.

relaterede artikler

Regeringen foreslår motorveje til både Hillerød og Frederikssund 08. april 2021 kl. 05:45

Glad minister bekræfter: Nu kommer motorvejen til Kalundborg 08. april 2021 kl. 05:33