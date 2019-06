Se billedserie Nick Hækkerup overtog i går posten som justitsminister efter Søren Pape Poulsen (K). Fotos: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ny minister overvældet på sin første dag

Hillerød - 28. juni 2019 kl. 02:36 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under den strålende sol og blå himmel blev Nick Hækkerup (S) i går, torsdag, budt velkommen i Justitsministeriet af departementschef Barbara Beatrice Bertelsen.

Klokken 9 blev det offentliggjort, at den tidligere borgmester i Hillerød, der er uddannet jurist, skal være ny justitsminister i Mette Frederiksens socialdemokratiske regering.

Om formiddagen gik turen så til Amalienborg, hvor han blev taget imod af dronningen og kronprins Frederik, og kort før klokken 14.30 var der så overdragelsesceremoni i ministeriet.

Efter det officielle, lykønskninger og håndtryk kørte han i ministerbilen tilbage mod sit hjem i Gadevang.

- Det har været en spændende dag, og det har været en overvældende dag. Selvom jeg har prøvet det før, så er det alligevel overvældende at blive udnævnt og stå på slotspladsen og blive præsenteret med de andre, og så bagefter komme over i ministeriet og få tonsvis af information, fortalte Nick Hækkerup, da Frederiksborg Amts Avis fangede ham i går eftermiddags på vej mod Hillerød.

- Jeg skal faktisk hjem til en fest på Hillerødsholmskolen, hvor der er dimissionsfest for min søn, Emil. Hvis man spurgte derhjemme, så er der ingen tvivl om, at det med at være minister rangerer langt under at blive færdig med folkeskolen, sagde Nick Hækkerup med et grin.

Han understregede, at han selvom han nu har fokus på Justitsministeriet, stadig vil kæmpe for Nordsjællands mærkesager, blandt andet Hillerødmotorvejens udvidelse.

Ønskejob

Ved den officielle overdragelse af ministeriet i går eftermiddag fortalte Nick Hækkerup, at han allerhelst ville være justitsminister.

- Jeg regnede nok med, at jeg blev minister, og da jeg sad og gjorde op med mig selv, hvor jeg ville være minister, så ville jeg helst være justitsminister. Så da Mette ringede i går aftes (onsdag aften, red.), der sagde jeg ja, og at jeg glædede mig, sagde Nick Hækkerup og henviste til, at han blandt andet glæder sig til det faglige samarbejde med de mange dygtige folk, der arbejder i ministeriet.

- Jeg glæder mig også fordi, det her ministerium grundlæggende handler om tryghed. Det er trygheden for dem, der er ude på den anden side, og den skylder vi at give dem. Jeg tror på, at når politik skal laves, så skal det laves i dialog. Min erfaring fra andre ministerier er, at man sagtens kan være minister, men man kan lave uendelig lidt alene. Min ambition er, at politikken skal være bredt forankret hos de andre partier, men også hos medarbejderne ude i samfundet og organisationerne. Dem vil jeg gøre mit ypperste for at lytte til og forstå, sagde han.

Ros til Søren Pape

Nick Hækkerup roste også Søren Pape Poulsen.

- Jeg synes faktisk, at Søren har været en god justitsminister, Jeg ved godt, at det er sådan noget, som man ikke skal sige, når man er i opposition til hinanden, men det mener jeg. Jeg er glad for at overtage efter dig, sagde han.

Som gave gav han Søren Pape Poulsen sin humoristiske bog »Sandheden kort - Christiansborg fra A til Å«, som han har skrevet sammen med Henrik Dahl (LA) og Jacob Elleman-Jensen (V). Den skal forberede Pape på livet i opposition på Borgen.

- Som folketingsmedlem i opposition skal man jo kæmpe for at få arbejdstiden over 25 timer. Når det er sket, ringer journalister måske, og så skal man bare sige: »Det er for sent, det er for lidt og det er for dårligt«, sagde han.

- Nick, du får nogle helt fantastiske mennesker omkring dig. Mit bedste råd er at lytte til dem og passe godt på dem. Der bliver dage, hvor det er tungt. Hvor du får informationer, du ikke kan dele med nogen, men alligevel går man glad fra arbejde hver eneste dag, sagde Søren Pape Poulsen (K) i sin tale til sin afløser.

Som altid er der tradition for, at politikerne giver hinanden sjove gaver, og Søren Pape Poulsen gav Nick Hækkerup et politisæt med »realistisk lyd«, pistol, håndjern og et lille skilt.

- Må det her sæt minde sig om vigtigheden af, at vores betjente og kadetter får nogle flere kolleger, sagde han.