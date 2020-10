Danmarks-Samfundet har nu etableret sig i Hillerød, hvor de blandt andet vil stå for flaguddeling på Valdemarsdag. Her ses Frederiksborg Slotskirke ved flagdag for de udsendte den 5. september 2020. Privatfoto

Ny lokalforening: Nu skal der flages i byen

På mødet, hvor både landsformand, næstformand og forretningsfører for Danmarks-Samfundet deltog, blev der oprettet en lokalkomité, der skal arbejde for godkendelse af en lokalforening.

Målet er at få lokalforeningen endeligt godkendt i første kvartal 2021, således at der kan gennemføres Valdemarsdag-arrangement på Frederiksborg Slot 15. juni 2021. Her er det planen, at der skal uddeles faner og flag og blive afholdt gudstjeneste, og så skal byens faner præsenteres ved en march gennem byen til Torvet.