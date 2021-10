Mie og Martin Petersen åbner 15. oktober legetøjsbutikken og børneuniverset Musen & Slottet på Køie Bugt. Her er parrets 3-årige datter Frida kommet med på arbejde. Foto: Martin Warming

Ny legetøjsbutik: En hyggelig krog for børns fantasi og kreativitet

Mie og Martin Petersen åbner 15. oktober legetøjsbutikken og børneuniverset Musen & Slottet med tidløse børnebøger og klassisk kvalitetslegetøj i Møllestræde

Hillerød - 04. oktober 2021

Den 15. oktober slår Musen & Slottet dørene op for børn og forældre til en ny verden af legetøj, bøger og kreative aktiviteter. Musen & Slottet åbner i en af ældste etageejendomme, Lowzons Gård på Møllestræde 4 ved det lille torv Køie Bugt. I en hektisk verden, hvor udvikling konstant er i fokus, har Musen & Slottet valgt at koncentrere sig om at skabe en legetøjsbutik og et børneunivers med tidløse børnebøger og klassisk kvalitetslegetøj. Her er det legen og den gode historie, der få lov at fylde.

Erfaring fra børneverdenen Bag Musen & Slottet står ægteparret Martin og Mie Petersen, som begge har en baggrund indenfor børneverdenen. Mie kommer blandt andet med 10 års erfaring fra servicefaget og har senest arbejdet i øjenhøjde med de mindste i en vuggestue. Hun har duoens kreative mindset, når det gælder butikkens visuelle univers og de workshops, Slottet & Musen vil holde. Martin har 20 års erfaring indenfor salg af børnetøj og legetøj – både som ansat og selvstændig. Hans seneste stilling som salgschef for en større bog- og legetøjsdistributør har givet ham et indgående kendskab til trends og tendenser indenfor legetøj og børnebøger.

Mie, Martin og Frida er i fuld gang med at sætte varer på hylderne, så Musen & Slottet er klar til åbningen den 15. oktober. Foto: Martin Warming

En hyggelig krog i byen ”Vi synes, vi har fundet en hyggelig krog i byen, hvor vi kan skabe en butik med netop den identitet og stemning, vi ønsker. Musen & Slottet er et kreativt univers. Legetøj skal være noget, børn kan lege med og selv skal være med i fantasien omkring, så det er klassisk legetøj med fantasi for øje. Vi har ikke det store i bip-bip ting, men tværtimod legetøj, der får børnene til selv at fantasere og skabe legen til gavn for deres kreativitet, balance og motorik – alt det man ikke kan få med iPad eller en PlayStation,” siger Martin.

Nysgerrig og kreativ Og så er der navnet… ”Musen er jo et dyr, alle børn kan lide. Den er nysgerrig og kreativ. Den er lærenem og finder nye veje. Og Slottet – det er af respekt for byen. Og hvem ved, om Musen kommer fra Slottet?”. Tilsammen har parret to små døtre, som kan se frem til at blive medtestere af de varer, der kommer til at fylde butikkens hylder. Udover at drive butikken med tilhørende webshop vil Mie og Martin arrangere aktiviteter som kreative værksteder og højtlæsning, og butikkens små (og store) kunder kan blive medlem af en fordelsklub, der hedder Musebanden.