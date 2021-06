Ny ledende overlæge på hospitalet

52-årige Signe Perlman kommer fra en stilling som overlæge på Rigshospitalets gynækologiske klinik med særligt ansvar for det gynækologisk ambulatorium. Hun er speciallæge i gynækologi og obstetrik og specialiseret inden for både almindelig laparoskopisk kirurgi og robotkirurgi. Hun har en ph.d. inden for infertilitet og endometriose og er godt i gang med en Master of Public Governance.

"Jeg glæder mig til at starte på Nordsjællands Hospital og lære både afdelingen og hospitalet at kende. Sammen med afdelingens personale ser jeg frem til at finde løsninger på de spændende udfordringer, vi står over for inden for gynækologien og obstetrikken og indtænke dem i hverdagen frem mod det nye hospital står færdigt. Nordsjællands Hospital skal være med til at sætte fremtidens dagsorden inden for gynækologi og obstetrik," udtaler hun i en pressemeddelelse.