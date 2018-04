Ny kulturnat skabt af 35 foreninger

Da Nødebo Kirke og Nødebo Kro for et år siden tog initiativ til at planlægge Nødebos første kulturnat, fandt man frem til, at den lille by med cirka 2050 indbyggere talte hele 55 foreninger og institutioner. Ud af disse er det lykkedes arrangørgruppen at få 35 til at åbne dørene på kulturnatten den 1. juni 2018. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.