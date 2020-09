Se billedserie Martin Bjørn (tv) overtager restauranten, når Willy Andersen (th) går på pension. Willy Andersen har de sidste fem år drevet restauranten, som serverer mad i den franske tradition. Og den tradition viderefører Martin Bjørn, selv om han ikke vil lægge sig fast og kalde det for en fransk restaurant. - Vi er jo frankofile, men vi vil ikke lægge os fast. Jeg kalder det Martin Bjørn mad, siger han. Foto: Allan Nørregaard

Ny kok i byen: Nu er Hillerød klar

Skiftedag nærmer sig på restaurant i Frederiksgade - Willy Andersen går på pension og overlader køkkenet til yngre kræfter.

Hillerød vokser, nye folk flytter ind i nye lejligheder, nye virksomheder slår dørene op og vil invitere forretningsforbindelserne ud at spise frokost i byen.

Og det nye Hillerød er klar til en ny måde at gå ud at spise på.

Sådan lyder kokken Martin Bjørns analyse, og derfor overtager han i løbet af oktober restauranten i Frederiksgade, som Willy Andersen har drevet de sidste fem år under navnet »Willy's«.

Så når Willy's rykker ud, rykker »Teddy's by Bjørn« ind. Med gin til maden, social dining med delemenuer serveret midt på bordet og råvarer fra lokale producenter både på frokost- og aftenmenuen.

- Social dining er en form for siddende buffet. Det er et alternativ til en tre retters menu. Det er ligesom i Sydfrankrig og Italien, hvor mor har lavet mad, og så sætter hun gryden midt på bordet, fortæller Martin Bjørn.

Menuen er allerede klar på restaurantens hjemmeside, for 450 kroner pr. person serveres 10 retter i fælles skåle og fade, kan man læse.

- Det er en måde at skubbe til folk, og få dem til at tale sammen, mens de spiser. I København er det på hver gadehjørne. Men i stedet for, at man skal tage fra Hillerød ind til København, så får vi det her til Hillerød, siger Martin Bjørn, som længe har ønsket at åbne en restaurant i sin hjemby.

- Jeg har gået og ventet på, at Hillerød var klar. Hillerød vokser massivt, både på boliger og erhverv. Der er et stort segment, der gerne vil have det her i Hillerød. Der er mange, der pendler til København og få vibes derfra.Så hvor længe tør du vente? Du skal skyde til bolden før de andre tager den. Hvis der er en kæde, der åbner i Hillerød med det koncept, så bliver det svært at hamle op med, siger han og nævner Cofoco og Madklubben som kæder, der kunne finde på at dukke op i Hillerød med et koncept, der minder om hans.

Tegnede restaurant Martin Bjørn voksede op i Hillerød, og allerede da han gik i folkeskole drømte han om at åbne en restaurant i hjembyen. Faktisk var drømmen så stærk, at han gik rundt i byen og forestillede sig, hvordan han kunne indrette de forskellige bygninger som restaurant.

Han kastede især sin kærlighed på en ejendom ved Slotssøen, hvor han lavede tegninger over, hvordan bygningen skulle indrettes til hotel og restaurant.

Siden blev han uddannet kok på Søllerød Kro, har lavet mad på Dragsholm Slot, Brdr. Price i Tivoli, Noma, Frederiksborg Store Kro og mange andre steder. Og nu åbner han altså restaurant midt i Hillerød.

- Det er en feel good restaurant med tårnhøjt niveau. Ambitionen er at lave mad med dejlige lokale råvarer, der bare smager godt, siger han om sin restaurant, som i til at starte med skal drives af et team på fire, en restaurantchef og et par elever i køkkenet.

Lige nu har Martin Bjørn travlt med at få aftaler i hus med lokale leverandører, blandt andet Øllingegaard og Vejbogaard.

- Det giver mere mening at køre ud til Vejbogaard og hente jordbær, end at få dem fra Spanien. Det er et helt andet produkt, og en helt anden smag. Det er ikke nødvendigvis billigere. Langtfra. Men i Danmark er det jo mandetimerne, der koster. Vi går ikke på kompromis med råvaren. Men der vi kan skrue er på mandekræfter - for eksempel antallet af tjenere og kokke, siger Martin Bjørn.

Willy siger farvel og tak

Willy's har åben sidste gang lørdag den 26. september, og den 13. oktober slår Martin Bjørn dørene op til »Teddy's by Bjørn«.

Og det har Willy Andersen det fantastisk med, siger han selv.

- Jeg har det fantastisk. Jeg fylder 70, så nu går jeg på pension, siger han.

Willy Andersen har haft restauranten til salg i et stykke tid, men gået og ventet på, at den rigtige køber dukkede op. Og det er han nu, mener Willy.

- Martin Bjørn er en Willy Andersen, bare 40 år yngre, en mesterkok. Vi har nogenlunde samme historie, og det synes jeg er fantastisk, siger han.

Under coronaen var Willy's som alle andre spisesteder lukket i tre måneder. Og det var ikke dårligt at smage på friheden for en gammel mesterkok, fortæller Willy Andersen, som føler sig helt klar til pensionstilværelsen.

- Jeg har knoklet hele mit liv. Man er jo på arbejde hver aften, og er aldrig hjemme hos familien, siger han.