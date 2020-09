HVRunners har blandt andet holdt klubstafet i Slotsparken.Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny klub gør løb til en livsstil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny klub gør løb til en livsstil

Hillerød - 30. september 2020 kl. 06:27 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Et nyt løbefællesskab har allerede fået stor succes i Hillerød. I marts startede Marie Ejby Hansen HVRUnners op i håb om at skabe et nytænkende og inspirerende løbefællesskab i Hillerød Vest.

- Det har været fantastisk at opleve den store opbakning, der har været til HVRunners, og jeg har fået langt flere med i løbefællesskabet, end jeg havde turdet drømme om. Lige nu er vi lige godt 90 voksne løbere og 32 juniorløbere fordelt ud på seks forskellige hold. Jeg er glad for og stolt over, at jeg har skabt en klub, hvor både børn, unge, voksne og ældre på tværs af køn, målsætninger og interesser har lyst til at komme til løbetræning hver uge og være en del af den lokale løbeklub, siger Marie Ejby Hansen, der selv er løbetræner.

Corona har til HVRunners store ærgrelse aflyst stort set alle motionsløb. Det har dog ikke sat en stopper for løberne i Hillerød, som i stedet har arrangeret deres egne løb, hvor løbeformen er blevet testet af, og det grønne klubtøj er blevet vist frem.

For nylig løb 46 løbere med i en klubstafet i Slotsparken.

- Ni hold løb turen rundt om Slotssøen, hvor der blev heppet, grinet og løbet hurtigt, som var det til et rigtigt motionsløb, fortæller Marie Ejby Hansen og tilføjer, at alle kunne få udfordringer ved stafetten.

- Der var mulighed for at løbe enten fire, tre, to eller en runde rundt om Slotssøen, hvilket gav mulighed for at differentiere, så alle niveauer kunne deltage.

Marie Ejby Hansens eget mål med løbefællesskabet var at samle folk fra Hillerød og give dem gode oplevelser og muligheder sammen i løbeklubben.

- En af de store gevinster ved et løbefællesskab er, at vi møder nye mennesker, som vi bor lige op og ned ad, men måske aldrig ellers ville have lært at kende. Pludselig er vi fælles om noget, og vi udvikler os sammen på vores løbehold. Det giver fællesskab, og fællesskab motiverer. At løbe alene kan være godt, men at løbe i en klub, hvor der er engagement, fælles træningsplaner og godt humør, kan være meget motiverende, og det er ofte det, der skal til, for at løb bliver en livsstil frem for et nødvendigt onde, siger Marie Ejby Hansen og fortsætter:

- Løbetræning er ikke bare at løbe. Der ligger meget teori bag løbeprogrammerne og tekniktræningen, og der er mange individuelle hensyn, der skal tages, hvis løbetræningen skal være god og give mening for hver enkelt løber. Vi skal væk fra alle de fælder, mange motionsløbere falder i, hvor variation, progression og restitution ofte ikke tænkes ind i de vante løbeture.

HVRunners tilbyder hold til alle - lige fra begyndere til seriøse konkurrenceløbere. Til træningerne arbejdes der blandt andet med løbeteknik, intervaller og fartfornemmelse, mens der er tid til både snak og grin. Derudover har HVRunners også junirløb for børn og unge.

Man kan læse mere om løbetræningen på www.hvrunners.dk.