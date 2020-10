Ny klinik i Hillerød: Mie får sin drøm opfyldt

Mie Heering kommer også til at have tumlegymnastikhold til babyer fra tre måneder til 12 måneder, hvor der også tilbydes intensiv træning til den voksne. På sigt vil der også blive lavet et tumlegymnastikhold til handicappet børn mellem et halvt år og to år, fortæller hun.

"Min klinik er et lille hyggeligt sted, hvor der er fokus på relationen mellem patient og fysioterapeut, så der skabes den bedste mulighed for udvikling. Jeg elsker at opbygge hold, hvor der skabes et fællesskab og omsorg for hinanden. Jeg varierer meget min træning, og det sker ofte den rykkes ud i naturen, hvilket jeg har gode muligheder for med Slotsparken på den anden side af vejen," siger hun.