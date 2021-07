?Huskereglen er simpel: Flet som en lynlås,? siger Kristian Skoven Pedersen. Pressefoto: Vejdirektoratet

Ny kampagne skal få bilisterne til at flette som en lynlås

Kampagne skal få trafikanterne til at flette bedre og mere smidigt ved overgangen fra Hillerødmotorvejen til Hillerødmotorvejens Forlængelse

Hillerød - 02. juli 2021 kl. 15:11 Kontakt redaktionen

Vejdirektoratet har iværksat en kampagne, der skal få trafikanterne til at flette bedre og mere smidigt ved overgangen fra Hillerødmotorvejen til Hillerødmotorvejens Forlængelse, der er en 2+1 landevej.

Budskabet i kampagnen er, at trafikanterne i myldretiderne og andre perioder med tæt trafik skal foretage en såkaldt sen indfletning - altså først flette ind til én vognbane, når de er helt fremme ved afslutningen af motorvejen. Det vil forøge kapaciteten, hvor vejen går fra to til ét spor, mener Vejdirektoratet.

"Undersøgelser peger på, at når trafikken er tæt, vil en trafikantadfærd, hvor alle foretager en sen indfletning, give en øget kapacitet på op imod 5 procent. Det lyder måske ikke af meget, men det kan være med til at udskyde det punkt, hvor vi går fra tæt trafik til egentlig kø - og det kan i sidste ende medføre mærkbare forbedringer på rejsetiden, hvis en tilpas stor andel af trafikanterne følger anvisningerne. Så der kan altså være markante forbedringer at hente på en vej, der i forvejen er presset af tæt trafik," udtaler ingeniør Kristian Skoven Pedersen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Trafikanterne vil møde kampagnen i form af store skilte, der bliver sat op i vejkanterne og på broerne frem mod afslutningen på motorvejen. Skiltene vil være udstyret med budskaber, der opfordrer trafikanterne til at vente med at flette.

Strider mod opfattelsen Kristian Skoven Pedersen håber, at budskaberne vil have den ønskede effekt, selv om han erkender, at opfordringen om at vente med at flette strider mod mange trafikanters opfattelse af god trafikkultur.

"Der er ingen tvivl om, at mange trafikanter nærmest opfatter det som om, at man snyder lidt i trafikken, hvis man kører helt frem til vejens afslutning, før man fletter ind, men det er altså ikke tilfældet. I perioder med tæt trafik er der rigtig god ræson i at vente med at flette, indtil man er helt fremme ved sporbortfaldet. Det gavner den generelle trafikafvikling".

På den baggrund håber Kristian Skoven Pedersen, at trafikanterne vil give hinanden plads og mulighed for at flette på det rette tidspunkt på den trafikbelastede strækningen.

Og hvad angår selve flette-metoden er det ganske enkelt. Man skal simpelthen skiftes til at flette ind fra hver vognbane, én efter én.

"Huskereglen er simpel: Flet som en lynlås," siger Kristian Skoven Pedersen.

