Hillerød Forsyning vil indlede en kampagne, der skal opfordrer borgerne til at kompostere i haven.

Ny haveaffaldsordning: Haveejere skal lære at kompostere

Nu er der en ny haveaffaldsordning klar til haveejerne i Hillerød Kommune.

Hillerød - 03. april 2020 kl. 14:32 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grene, buske og hækafklip vil Hillerød Forsyning gerne hente. Men løse blade, afklippe græs, udtjente stauder og visne blomster skal blive i haven og komposteres hos haveejerne, når den nye haveaffaldsordning træder i kraft 1. januar 2021 Politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget har netop valgt, hvordan haveaffaldsordningen skal skrues sammen.

- Det er den mest miljørigtige løsning. Grene kan man lægge ud, så kommer der en grab og henter det. Hvis man har klippet en hel hæk, kan man også lægge det ud. Men ukrudt og sådan noget skal man kompostere selv, siger udvalgets formand, Louise Colding Sørensen (S).

- Hvis man komposterer selv, sparer vi CO2, fordi vi ikke skal køre så mange gange med haveaffaldet. Kompostering giver også god mening i forhold til biodiversitet i haverne. Det er godt for bier og andre insekter at have en kompostbunke, siger hun, som ærgrer sig over at se blade og græsaffald i bunkerne med haveaffald på genbrugsstationen.

Betales i fællesskab Den nye haveaffaldsordning skal finansieres af samtlige 19.737 husstande i Hillerød, som frembringer haveaffald. Der hentes haveaffald en gang om foråret og en gang om efteråret. Affaldet hentes af en lastbil med grab, og det er kun stort affald som grene og hækafklip, der tages med. Affaldet skal samles i en bunke og placeres på fortorvet eller i rabatten inden klokken 6, den dag affaldet skal hentes, men tidligst to dage før lastbilen kommer. Kunden skal tilmelde sig ugen inden afhentning.

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har anbefalet den løsning, som politikerne nu har vedtaget. Begrundelsen er, at Hillerød Forsyning ønsker at opfodre borgerne til hjemmekompostering, fremgår det af sagen, og Hillerød Forsyning vil lave en kampagne, hvor haveejerne skal lære at kompostere småt haveaffald som græs, blade, ukrudt, potteplanter, blomster, mindre grene og kviste, nedfaldsfrugt og husdyrgødning.

- I virkeligheden ville vi helst have den ordning, hvor det var op til ejeren selv at kompostere eller køre på genbrugspladsen. Men det gik op for os, at nogen havde meget svært ved at få det til at hænge sammen. Nu er der enighed i udvalget om denne løsning, som betales over den fælles affaldstakst, og det er en løsning, jeg gerne vil stå på mål for, siger Louise Colding Sørensen.

Borgere krævede ordning I 2018 var der i Hillerød Kommune politisk enighed om at nedlægge den gamle haveaffaldsordning, samtidig med at en kontrakt for afhentning af haveaffald mellem Hillerød Forsyning og Marius Pedersen udløb den 31. december 2018. Rigtig mange haveejere klagede dog over beslutningen, og det gik i begyndelsen af 2019 politikerne til at genindføre ordningen på samme vilkår som tidligere, mens man fandt en ny ordning.

Det er fortsat Marius Petersen, der står for at hente affaldet, hvilket sker med grab to gange årligt, hos de haveejere, der tilmelder sig.

I foråret 2019 besluttede politikerne sig for en haveaffaldsordning med brugerbetaling, men efter at Hillerød Forsyning havde regnet på det, viste det sig at det ville blive væsentligt dyrere for den enkelte bruger end forventet, og politikerne opgav at finde en ny ordning, så den gamle fortsætter i 2020.

