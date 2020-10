BROEN er en frivillig forening, der giver økonomisk støtte til udsatte børn og unges fritidsaktiviteter. Pressefoto

Ny forening vil hjælpe udsatte børn til et aktivt fritidsliv

Hillerød - 21. oktober 2020 kl. 18:00

En aktiv fritid er en vigtig del af trivslen for alle børn. Men i nogle familier er økonomien så stram, at det er nødvendigt at skære ned på børnenes fritidsaktiviteter eller at prioritere dem helt væk.

Det går hårdt ud over børnenes trivsel og sundhed og deres mulighed for at være en del af et positivt fællesskab med for eksempel sport, spejder, musik eller teater som omdrejningspunkt.

Nu vil en ny forening, der har fået navnet BROEN Hillerød, være med til at bygge bro til et aktivt fritidsliv for udsatte børn og unge i hele kommunen.

Bag foreningen står en gruppe engagerede personer fra lokalområdet.

Bygger bro En af initiativtagerne er Charlotte Glüsing.

"Vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. Og her har vores idræts- og fritidsforeninger et fantastisk tilbud om gode fællesskaber for både børn og voksne. BROEN er en frivillig forening, der giver økonomisk støtte til udsatte børn og unges fritidsaktiviteter. Støtten går til kontingent og udstyr, og den har stor betydning for børnene, fordi den giver dem mulighed for at være en del af fællesskabet på lige fod med andre børn og voksne rollemodeller - også efter skoletid. Vi bygger med andre ord en bro for de børn, der ikke har muligheden i sin egen familie for at gå til noget i fritiden," siger Charlotte Glüsing i en pressemeddelelse.

Tæt samarbejde BROEN Hillerød vil arbejde tæt sammen med fagpersoner i hele Hillerød Kommune såsom lærere, pædagoger, sagsbehandlere, familierådgivere og andre med et godt kendskab til børn i udsatte familier.

Desuden vil BROEN samarbejde med de eksisterende lokale foreninger og klubber inden for idræts- og fritidsområdet, hvor børnene kan blive en del af klubbens fællesskab.

BROEN Hillerød bliver en del af BROEN Danmark, der har 31 lokalforeninger rundt omkring i landet.

Generalforsamling BROEN er afhængig af både private og offentlige bidrag for at kunne hjælpe udsatte børn til en aktiv fritid, skriver foreningen i pressemeddelelsen.

BROEN Hillerød afholder stiftende generalforsamling torsdag den 5. november klokken 19 på Akacievej 17 i Hillerød.

Alle med interesse er velkomne til at deltage og høre nærmere om foreningen, men på grund af corona er det nødvendigt at tilmelde sig senest den 3. november til Charlotte Glüsing på mail: charlotteglusing@gmail.com.

Du kan læse mere om den nye forening på www.broen-hilleroed.dk. mw

