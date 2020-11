Det lokale bordtennis-talent Mie Skov har allerede fået et tilskud fra den nye forening. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny forening vil hjælpe lokale sportsfolk til OL Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny forening vil hjælpe lokale sportsfolk til OL

19 firmaer i Hillerød står bag den nye forening 'Team Red Performance', der skal støtte lokale sportstalenter

Hillerød - 12. november 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

"Det var en spontan idé. Og jeg skrev til de andre virksomheder, at de ikke skulle forvente at få noget til gengæld. Det handler om glæden ved at være med til at støtte noget; nemlig de ekstraordinære talenter i 3400 Hillerød".

Sådan lyder det fra malermester Niels Ole Jensen fra Malerfirmaet 10Kanten, der er manden bag foreningen 'Team Red Performance, Hillerød til OL', der blev stiftet i september.

Foreløbig har 19 lokale virksomheder meldt sig ind i foreningen - og forventningen er, at foreningen hurtigt får mindst 30 medlemmer.

Niels Ole Jensens ide om at støtte lokale sportstalenter på en ny måde vandt hurtigt gehør, og de første to tilskud er allerede delt ud.

Det ene tilskud er gået til Nordsjælland Håndbolds NH-talent, der har fået 100.000 kroner til det nye U17-herrehold, som er starten på en ny fødekæde.

Mie Skov til OL Også bordtennisspilleren Mie Skov fra Hillerød GI Bordtennis har fået et tilskud, der skal være med til at kvalificere hende til næste OL, der - som det se ud lige nu - skal afholdes næste år.

"Støtten fra Team Red Performance er medvirkende til, at Mie Skov får de optimale forhold for at komme igennem nåleøjet i de OL-kvalifikationsturneringer, der kommer til foråret. Det kræver internationale damestævner, men også bedst mulige sparringskampe i Danmark," fortæller formanden for HGI Bordtennis, Thomas Hjermind Jensen i en pressemeddelelse.

Det er Niels Ole Jensen fra Malerfirmaet 10Kanten, der står bag den nye forening, der skal hjælpe lokale sportstalenter til OL næste år. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Lavt kontingent Niels Ole Jensen har via Team Helsinge Håndbold og senere Nordsjælland Håndbold gode erfaringer med at støtte den lokale sport. Han har tidligere støttet to hillerødatleter, nemlig golfspilleren Nicole Broch Larsen, som kom til OL i 2016, og Rebekka Dahl fra Hillerød Ju-Jutsu Klub, som internationalt er i eliten.

Og netop de to unge sportsfolk gav inspiration til den nye forening, fortæller han.

"Det er ikke nødvendigvis mange penge, der skal til for at gøre en forskel," siger Niels Ole Jensen.

Derfor er det årlige kontingent sat til 20.000 kroner, så mange firmaer kan være med.

"Men ved at gå sammen, så er der pludselig en del penge at gøre godt med," lyder det fra Niels Ole Jensen.

Pengene, som den nye forening skraber sammen, skal gives til sportsfolk med OL-potentiale eller hold, der starter noget nyt på eliteniveau.

De svære sportsgrene Niels Ole Jensen er formand for den nye forening, og i bestyrelsen sidder direktør Carsten Larsen fra Royal Stage og direktør Jesper Enghave Fruergaard fra Spar Nord.

"Vi vil gerne støtte unge i sportsgrene, som kan have svært ved at tiltrække sponsorer. Som sponsor ser man typisk på, hvor man får mest eksponering, og derfor vil en sportsgren som eksempelvis bordtennis normalt have sværere ved at finde sponsorer, hvis formålet er at de skal eksponeres mest muligt," forklarer Jesper Fruergaard i pressemeddelelsen.