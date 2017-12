Se billedserie Hillerød Torv, 1935

Ny forening skal genskabe torvemarked

Hillerød - 15. december 2017 kl. 05:53 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I januar er der introduktionsmøde for opstart af en ny forening, der skal genskabe Hillerød Torvemarked med blandt andet lokalproducerede føde- og drikkevarer og varer udbudt af Hillerød Shopping. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»I gamle dage spillede torvehandlen en langt større rolle end i dag. Landmænd fra hele Nordsjælland kom på de store torvedage ind til Hillerød. I starten af forrige århundrede var det ikke ualmindeligt, at hele Torvet var tæt pakket med hestevogne, og de holdt i lange rækker ned gennem Slotsgade. Herfra solgte de grøntsager, æg smør, mælk, fjerkræ og levende grise.«

Sådan skriver Lennart Weber i sin bog »Hillerød Torv gennem 400 år« fra 1999 med genoptryk i år.

Hillerød Torv har gennem mange år dannet rammen om en masse liv og aktiviteter. I det seneste halve år har Torvegruppen nedsat af Hillerød Byforum arbejdet med en model for, hvordan man kan genskabe dette liv og gøre stedet til et samlingspunkt året rundt for alle og ikke mindst for forældre med børn. Torsdag faldt de sidste brikker på plads, og Torvegruppen indkalder nu til et introduktionsmøde den 22. januar 2018 klokken 19.00 i FrederiksborgCentret.

- Hestevogne er nok passé, men det gør ikke noget, at der er trængsel på Torvet for at skabe liv. Det viser sig, at når det først kommer i gang er det selvforstærkende. Så det gælder om at komme i gang, siger Torvegruppens formand, Leo Knudsen.

På introduktionsmødet den 22. januar skal man fastsætte en dato for en stiftende generalforsamling for foreningen »Hillerød Torvemarked«. Mødet er for alle, både nysgerrige, handlende og andre, der gerne vil have markedet op at stå.

Ifølge Leo Knudsen er torvehandlen på et tidspunkt »tonet ud«

- Hvad årsagen er, ved jeg ikke. Der er torvehandel i dag, i meget lille målestok. Vi har tilsagn fra nogen, som gerne vil være med til at lave torvehandel. Vi vil gerne have lokalproducerede føde- og drikkevarer, fisk, ost, smykker og tøj, siger Leo Knudsen.

Dertil kommer varer udbudt af Hillerød Shopping, herunder web-shopping

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.