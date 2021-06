Ny fodboldserie fra lokal børnebogsforfatter

Den lokale børnebogsforfatter Birgitte Bregnedal fra Hillerød er aktuel med den nye fodboldserie 'Pletskud' til de yngre læsere. Seriens første to bøger er netop udkommet hos Gyldendal under EM-slutrunden i fodbold.

'Pletskud' handler om seks ret forskellige børn, som spiller fodbold i Dalen IF. Bøgerne emmer af venskab og glæde ved fodbold, men der er også drillerier og en far, der er helt håbløs til fodbold.

I bogen 'Alle mål tæller' kommer Frede til at lave selvmål, og som om det ikke er galt nok, så fejrer hans far ligefrem målet. I bogen 'Fodbold uden bold' skal Fredes far være trænervikar, men han har glemt nøglen til boldrummet, så de danser stopdans og træner uden bolde. Det er ikke altid nemt at være Frede, men så har han heldigvis et helt hold at høre sammen med.